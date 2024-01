Redéfinir l'espace urbain, revitaliser la région et doter le quartier du Parc aux Lièvres d’Évry-Courcouronnes de deux réalisations emblématiques, c’est le résultat de la conception menée avec adresse par l'architecte Christophe Gulizzi. Les deux édifices entament une transformation qui sonne comme un symbole de renouveau et de régénération.

Le Gymnase François-Mauriac et la Maison des Services Publics Gisèle-Halimi se trouvent dans le quartier du Parc aux Lièvres, à Évry-Courcouronnes. Il s’agit d’une fraction de ville qui fait l’objet d’un Projet de Renouvellement Urbain (PRU), ayant pour ambition de lui redonner de l’attractivité et perfectionnant son insertion dans le contexte urbain alentours.

De ce fait, dans une localité en pleine mutation, les deux bâtiments conçus par l’architecte Christophe Gulizzi, octroient à l’ensemble, à travers un geste architectural habile, un statut urbain à part entière.

Crédits photo : Stephen Dock et Juan Jerez

Qualité et durabilité en un projet

Les deux programmes sont conséquents. L’un comprend un hall d’accueil, une loge, des salles multisports, une salle polyvalente, un dojo, une salle de danse, des vestiaires ainsi que des locaux supports. Le second bâtiment abrite un espace d’accueil, un espace dédié aux agents, une marie annexe, une maison de quartier, un lieu d’accueil pour enfants et parents, un espace multi-accueil de 36 places et un relais assistante maternelle.

Les deux entités sont reliées à travers un espace public qui instaure une certaine centralité. Le tout en dotant le lieu d’une véritable zone de convivialité mais aussi de nombreuses vues croisées ainsi que d’un univers empreint de lumière naturelle.



Tous les ingrédients sont réunis pour une réalisation de grande qualité sans pour autant délaisser la durabilité. En effet, les deux masses avoisinantes sont dotées de technologies de pointe et plusieurs procédés qui conduisent à leur durabilité. Nous pouvons souligner la gestion intelligente de l'eau, tout comme le recours aux divers matériaux de construction écoresponsables.

Crédits photo : Stephen Dock et Juan Jerez

Le confort des usagers en grande estime

Le Gymnase François-Mauriac se définit par ses traits épurés et ses lignes minimalistes. En effet, l’ensemble adopte le lieu et affiche une note à la fois élégante et gracieuse.



La Maison des Services Publics Gisèle-Halimi, quant à elle, propose plusieurs espaces fonctionnels, généreux et accueillants, mais aussi plusieurs zones de rencontre, qui rendent l’ensemble plus chaleureux.



L’organisation du Gymnase François-Mauriac découle de l’incorporation des diverses contraintes du programme dans leur contexte. Le hall constitue un passage obligatoire des flux publics et sportifs, tout en desservant d’une part la tribune et d’autre part les vestiaires à travers un passage large de deux mètres. L’architecture et la disposition spatiale permettent la facilité de déplacement et de repérage dans tout le bâtiment.

La tribune qui se situe au-dessus des vestiaires est accessible depuis le hall, profite d’un éclairage naturel, fait partie du volume de la salle multisports. Elle se dote en outre d’un large déambulatoire, pouvant servir d’espace de réception et d’une belle terrasse de 46 m². Tout a été minutieusement étudié pour le bien-être et le confort des usagers.

Crédits photo : Stephen Dock et Juan Jerez

Générosité et luminosité

La Maison des Services Publics Gisèle-Halimi se distingue par sa teinte claire mais aussi par le jeu de blanc sur gris clair qui se fond sur les coloris du ciel.

L’ensemble se retire derrière les brises-soleil qui sont constituées de voile béton gris clair, de larges vitrages aux menuiseries et de panneaux d’aluminium laqués gris clair.

Luminosité et sensations d’écrin protecteur sont au rendez-vous. A Évry-Courcouronnes, le geste architectural est tout aussi précis que sensible. Dans un quartier en pleine métamorphose, Christophe Gulizzi a engendré deux entités qui entament un dialogue solennel pour une architecture au service de l’usager.



Sipane Hoh

Photo de Une : Stephen Dock et Juan Jerez