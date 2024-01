À Bondy, au fil de l’eau, donnant sur les berges piétonnes du canal de l’Ourcq, là où la nature et la ville ne font qu’une, se dresse une remarquable réalisation mixte. Il s’agit d’un programme ambitieux constitué de 76 logements, de 4 locaux d’activité, ainsi qu’un commerce et des parkings. Une construction menée avec la plus grande adresse par Brenac & Gonzalez & Associés.

À l’est de Paris, le canal de l’Ourcq est devenu, au fil des ans, un lieu qui se distingue par la qualité architecturale et paysagère de ses projets, révélant un territoire en plein épanouissement jusque-là méconnu, voire même inexploité. Après Pantin, Romainville et Bobigny, c’est au tour de Bondy de se doter d’une multitude de constructions et de programmes de qualité à l’architecture affirmée, faisant un clin d’œil au passé industriel de la commune tout en s’ouvrant vers l’avenir.



C’est un vaste projet de régénération urbaine qui a donné naissance, entre autres, au projet mixte qui a été confié par Cogedim à l’agence d’architecture parisienne Brenac & Gonzalez & Associés. Ces derniers, après avoir étudié les environs, ont proposé une architecture tissant une relation visuelle et d’usage entre le canal et le chemin Latéral, dédié aux mobilités douces. En effet, en ajoutant une ruelle intérieure entre les deux entités divisant la parcelle, les architectes ont engendré un interstice où se développe généreusement la végétation. Cette fragmentation dans la masse allège l’ensemble et permet à la fois de créer une urbanité de périphérie et d’alignement en continuité, sans oublier l’abondance des vues dégagées et des échappées en profondeur, ce qui renforce le lien avec le plan d’eau qui constitue l’un des atouts majeurs de l’opération.

©Sergio Grazia - Brenac & Gonzalez



Une diversité de volumétries



L’édifice qui se caractérise par un savant jeu de décalages et de retraits, présente une diversité de volumétries qui se croisent et se touchent en formant un ensemble cohérent qui s’incorpore avec délicatesse dans la parcelle. Le projet proposé par Brenac & Gonzalez & Associés se décompose en trois corps de bâtiment. Tandis que le premier volume occupe l’angle nord-ouest de l’îlot et se positionne comme un front bâti le long de la voie nouvelle, la seconde entité se dresse, à l’instar d’une figure de proue, face au canal côté sud et marque le lieu. Quant au dernier volume qui constitue un fragment dérivé du premier, il se caractérise par son autonomie tout en composant l’ouest du site. De ce fait, les trois parties distinctes forment une seule entité qui fabrique l’identité du projet.

©Sergio Grazia - Brenac & Gonzalez



Un clin d’œil au passé industriel et portuaire



Dans leur composition architecturale, les architectes n’ont pas oublié le caractère industriel du lieu. C’est pourquoi le choix de la brique associé au métal était, pour eux, une évidence. L’enveloppe extérieure se distingue par la présence de la brique sculptée, de teintes beiges, tandis que les espaces extérieurs, en structure métallique laquée arborent une couleur immaculée blanche, renforçant l’effet de contraste et apportant à l’ensemble une lecture simplifiée. De même, toujours en référence au passé industriel et portuaire, les architectes ont réalisé les balcons à partir de consoles métalliques et de tirants. L’ensemble semble ainsi en adéquation avec son emplacement. Par ailleurs, notons que, grâce aux diverses ouvertures, les intérieurs sont lumineux et offrent de belles perspectives à tous les habitants. À Bondy, Brenac & Gonzalez & Associés ont engendré un projet remarquable aux diverses qualités.



Sipane Hoh

Photo de une : ©Sergio Grazia – Brenac & Gonzalez