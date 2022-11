Le Campus Workin’Park, qui constitue le nouveau siège de Framatome, vient de se doter de nouveaux locaux. L’ensemble, réalisé avec une grande application par l’agence d’architecture lyonnaise AFAA, possède le label Breem excellence.

À Lyon, dans le quartier de Gerland se trouve Workin’Park. Il s’agit du nouveau siège de Framatome, où un grand jardin intérieur de 5000 m² structure l’ensemble du projet.



Un projet ancré dans son contexte

Les architectes de l’agence AFAA (Anne-Sophie Rigal, Philippe Audart et Marc Favaro) ont engendré des intérieurs qui s’apprêtent au travail collaboratif, tout en dotant le projet d’espaces de rencontres et de tiers lieux ouverts sur la nature.

Siège lyonnais de Framatome - Crédit photo : Maxime Delvaux​

En effet, soucieux du bien-être des utilisateurs et disposé à produire une architecture généreuse, le trio a réalisé un projet ancré dans son contexte, sans oublier de conjuguer la qualité architecturale aux exigences environnementales.

Une façade rythmée

Workin’Park se distingue d’autres constructions par sa façade rythmée, où une soixantaine de lames verticales en verre sérigraphié modèrent les apports solaires directs et interagissent avec la lumière. Ainsi, selon l’heure ou le moment de la journée, la façade devient dynamique et présente un bel effet cinétique.

Façade extérieure du siège Framatome à Lyon - Crédit photo : Maxime Delvaux





L’enveloppe n’étant pas tout, l’intérieur suit une logique plus intrépide, celle de composer avec des espaces modulables et flexibles répondant aux souhaits actuels des employés de bureaux. Finis les bureaux opaques, limités dans leur surface, bienvenue aux bureaux du futur avec plus d’espace de rencontres, plus d’ouverture sur la végétation. Bref, plus de confort selon les critères actuels.



Par ici, une terrasse et des balcons qui incitent à la détente, par là des jardins d’hiver qui servent d’espaces de rencontres, ailleurs un espace de restauration en prolongement de l’espace des bureaux, où les usagers peuvent jouir de la végétation alentours. Un cadre de travail serein en somme.

Un environnement agréable

L’ensemble tertiaire de 27 500 m² est composé de plusieurs parallélépipèdes qui suivent la parcelle, se croisent et forment un jardin intérieur, où l’on trouve une centaine d’arbres de haute tige. Un environnement agréable, des locaux confortables et des bureaux durables pour un projet de grande envergure.

Intérieur du siège lyonnais de Framatome - Crédit photo : Maxime Delvaux

Framatome est une entreprise française du secteur nucléaire, elle est, depuis 2018, l’une des filiales du groupe EDF. Situé à l’entrée sud de la ville, l’édifice qui jouxte une parcelle particulièrement contrainte, a permis de dégager suffisamment de place pour imaginer ce grand îlot de verdure.

Les architectes y ont mené un travail recherché qui apporte non seulement la végétation en ville mais qui crée un véritable espace paysager avec un mobilier urbain et des parcours piétons, dont une promenade qui longe l’aire végétalisée et de multiples allées transversales qui desservent les diverses entrées.



À la fois simple et sobre, Workin’Park jouit d’une situation stratégique particulière en entrée de ville et regarde avec une grande confiance vers l’avenir.



Sipane Hoh

Photo de Une : Maxime Delvaux