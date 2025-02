La stratégie nationale pour l'architecture 2025-2029 dévoilée

Le ministère de la Culture a révélé sa stratégie nationale pour l'architecture 2025-2029. Dans sa trentaine de mesures, deux lignes assez claires : adapter la profession aux contextes régionaux et encourager la professionnalisation dans les études d’architecture.

Le 4 février, Rachida Dati a dévoilé la stratégie nationale pour l'architecture 2025-2029.

«Rénover le bâti existant, imaginer de nouvelles façons de vivre et d’habiter, s’adapter aux transitions écologique et numérique, ce sont autant de défis qui nécessitent l’engagement de toutes celles et ceux qui font l’architecture aujourd’hui », commente la ministre de la Culture, dans un communiqué.

S’adapter aux contextes régionaux

Dans la trentaine de mesures gouvernementales, on relève la création, dès 2025, d’un comité interministériel pour l’architecture.

La stratégie nationale pour l'architecture 2025-2029 envisage une réforme de la mission interministérielle, toujours dès 2025. L’objectif est de « renforcer le soutien et l’accompagnement de l’État en matière de formation, d’ingénierie et de soutien technique à destination des élus locaux et des associations qui ont besoin de conseils dans leurs maîtrises d’ouvrage ».

Touché que la stratégie nationale pose « L'architecture comme solution », le Conseil national de l'Ordre des architectes (CNOA) salue une feuille de route « ambitieuse et ancrée dans les territoires ». En rappelant que l’ordre propose le dispositif « 1 maire 1 architecte », afin d’offrir conseil et ingénierie aux élus locaux.

« (...) la ministre pointe la nécessité de protéger les territoires en précisant que les projets de réhabilitation, quels qu'ils soient, fassent l'objet de projets architecturaux conçus par des architectes », relève également le Conseil.

La création d'une nouvelle école nationale supérieure d'architecture, à l'île de la Réunion, suit cette logique territoriale. Un autre voeu réalisé pour le CNOA. « L’évolution de l'enseignement supérieur et la recherche à travers un cadre de formation renouvelé va dans le bon sens », estime l’Ordre.

Vers plus d’alternance dans les études d’architecture



La feuille de route prévoit, via l'ENSA de Clermont-Ferrand, le lancement d'une formation post-master, dans le but de « lutter contre les déserts architecturaux en incitant et en préparant les jeunes architectes à s'installer en milieu rural ».

Une mesure aussi soutenue par le CNOA, dont les « 30 000 architectes inscrits » se portent « garants de l'intérêt général et s'engage à lutter contre les déserts architecturaux que l'observatoire du CNOA, Archigraphie, pointait déjà dans son édition 2022 ».

La vingtaine d'écoles d'enseignement supérieur existantes forme environ 20 000 étudiants chaque année. La ministre de la Culture veut que le chiffre progresse de « 20 % sur dix ans ».

Mme Dati a dans ce sens évoqué le « renforcement des liens entre enseignement et pratique professionnelle », par la généralisation d’une formation en alternance d’ici deux ans et sur l’ensemble des écoles d'architecture. Ce qui permettrait aux étudiants d’être rémunérés dès le master.

D’ici cinq ans, toutes les écoles devraient aussi accueillir 20 % d'étudiants, issus de filières professionnelles ou technologiques.

Le ministère de la Culture prévoit en outre le financement de 100 contrats doctoraux portés sur la transformation des bâtiments existants et des territoires, dans les cinq prochaines années. Il mise parallèlement sur la nouvelle édition des Archi-Folies, « afin de permettre aux étudiants, aux écoles et aux enseignants de concevoir 21 appartements démonstrateurs, pour penser le logement de demain ».

Sans compter le renforcement de l’accès à ces contenus pédagogiques, via l’offre du pass Culture, et la création de ressources numériques sur la discipline.

Rachida Dati a ponctué ses annonces d’une remise du grand prix national de l'architecture 2024 à l'Atelier Architecture Perraudin. L’agence a été récompensée pour son travail dans l'utilisation des biomatériaux durables et la conception de bâtiments écologiques. Basée à Puteaux (92), elle dispose également d’une antenne au Sénégal.



Virginie Kroun

Photo de Une : Rachida Dati lors de ses voeux à la presse, le 27 janvier 2025 - Ministère de la Culture