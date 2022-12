Le projet de rénovation du Musée des Tissus de Lyon en partie retoqué

Une partie du projet de rénovation du Musée des Tissus de Lyon a été retoqué ce lundi par le conseil métropolitain, à la suite d’un rapport rendu par une commission d’enquête. Un nouveau projet devra donc être proposé par l’architecte Rudy Ricciotti et son équipe, pour mieux répondre aux attentes des riverains.

Le projet de rénovation et d’extension du Musée des Tissus de Lyon, porté par l’architecte Rudy Ricciotti, a en partie été retoqué en conseil métropolitain ce lundi.

Une commission d’enquête avait été ouverte à la suite de plaintes de riverains, contestant la hauteur d’un des futurs bâtiments.

Dans un rapport rendu en juin, les commissaires enquêteurs avaient refusé de valider la modification n°3 du plan local d’urbanisme (PLU)

Le projet « ne peut pas faire, en l'état, l'objet d'un projet de construire dans le PLU-H, puisque la commission d’enquête nous a demandé de retirer ce point », a indiqué ce lundi Béatrice Vessiller, deuxième vice-présidence de la Métropole de Lyon.

Un projet soumis à une enquête publique

De fait, un nouveau projet devra être présenté à la région Auvergne-Rhône-Alpes – qui finance la rénovation – et devra être intégré au PLU-H, avant d’être à nouveau soumis à une enquête publique.

« Le projet est déjà en train d'être retravaillé, depuis plusieurs mois, suite aux remarques des riverains. On n'a pas attendu la modification du PLU-H », a expliqué Pierre Oliver, maire LR du 2ème arrondissement de Lyon, et conseiller régional. « Notre priorité est de sauver le musée, un des plus beaux projets culturels en France, qui dispose de deux millions de pièces de collection, tout en respectant les attentes des riverains », a-t-il estimé.

Cette nouvelle étape devrait entraîner un report de trois à cinq ans de la fin du chantier et de la réouverture du musée, en prenant en compte la modification du PLU-H, le dépôt du permis de construire, et les travaux.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock