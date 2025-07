A Marseille, AT architectes (Céline Teddé et Jérôme Apack) ont transformé un immeuble de bureaux en une résidence de 51 logements sociaux d’urgence.

Les bureaux de l’agence AT architectes, cofondée par Céline Teddé et Jérôme Apack, se trouvent au cœur de Marseille, avec vue sur le boulevard Notre Dame, dans des lieux qui étaient des logements. Le travail du duo fondateur s’ancre dans le territoire du sud-est de la France. Soucieux de répondre aux enjeux actuels et aux problématiques contemporaines, l’agence construit une véritable expertise sur tout ce qui touche à la réhabilitation et à la restructuration. C’est donc avec un indéniable savoir-faire que les architectes ont entrepris le projet de transformation de bureaux en logements sociaux d’urgence.

©AT architectes



Situés au 4, avenue Rostand, dans le quartier Saint Mauront du 3ème arrondissement de Marseille, les anciens locaux de Médecins du Monde occupaient un bâtiment initialement construit par l’architecte Yves Bentz pour le compte de la société Rhône-Poulenc dans les années 1950. L’ensemble, caractéristique de l’époque, est constitué de façades porteuses revêtues de pierres calcaires. Néanmoins, les qualités de la réalisation étaient diverses. Parmi lesquelles citons l’existence de grands plateaux libres ponctués de quelques poteaux qui sont de ce fait facilement appropriables et réversibles pour y aménager des logements.

©AT architectes



« Le bâtiment existant était contraint par ses dimensions et sa volumétrie », nous raconte Jérôme Apack, le co-fondateur de l’agence AT architectes. Cette dernière, après avoir étudié minutieusement l’ensemble, a réalisé avec habileté les logements d’urgence qui viennent de s’insérer dans un immeuble réalisé pour des bureaux.



Outre l’exiguïté de certaines surfaces, qui a rendu le geste architectural complexe, les différentes qualités de l’édifice étaient incontestables, comme par exemple les hauteurs conséquentes sous plafonds ainsi que les grandes baies vitrées qui s’ouvrent sur le paysage urbain environnant, sans oublier quelques éléments architectoniques d’origine que les architectes ont souhaité préserver. Ces caractéristiques étant peu présentes dans l’habitat d’urgence, les futurs foyers se dotent ainsi d’espaces généreux qui embellissent le cadre de vie des usagers.



De même, grâce à la confrontation des cloisons séparatives avec la trame de la façade, les divers logements proposent une grande variété spatiale. « La phase diagnostique était fondamentale au-delà de la question pathologique du bâti, elle nous a aidé à étudier l’existant pour donner à l’ensemble des qualités dignes d’un habitat d’accueil », souligne l’architecte.



Outre la restructuration générale du bâti, et pour répondre favorablement aux souhaits de la maîtrise d’ouvrage, une extension a été ajoutée à l’ensemble. Il s’agit d’une reproduction complète d’un étage qui garde la logique architecturale du reste de l’opération, comme par exemple l’utilisation de la pierre en façade, ou encore se rapprocher le plus possible de la trame d’origine.

©WEARECONTENTS



Originellement dédiée aux véhicules de service, la cour minérale qui se trouve en cœur d’îlot vient d’être transformée en jardin où une salle polyvalente vient remplacer un ancien garage. Cet espace ouvert uniquement aux résidents constitue un agréable lieu de rencontre en retrait des bruits de la ville.



La ville change et les souhaits de usagers avec. L’ancien immeuble de bureaux se trouve métamorphosé en logements de petite taille certes, mais de bonne facture et surtout de résidences fonctionnelles conformes aux normes actuelles.

Consciente de l’impact écologique du secteur du bâtiment, l’agence AT architectes porte une grande attention à la transformation du patrimoine. Elle veille à limiter le plus possible l’emploi d’éléments industrialisés de second œuvre et d’équipements techniques peu pérennes, coûteux en investissement et en entretien et bien trop gourmands en énergie. La résidence d’urgence flambant neuve portée par Adoma était l’occasion pour une démonstration fidèle aux principes des architectes.



Sipane Hoh