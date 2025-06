Zones commerciales : 1,4 million de logements pourraient être créés

Pour concilier besoins en logements et ZAN, transformer des espaces déjà artificialisés devient primordial. L’IFPEB et Codata estiment que les zones commerciales permettraient de créer 1,4 million de logements et ainsi répondre à 40 % des besoins d’ici 2040.

L’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB) et Codata dévoilent les résultats d’une étude portant sur la transformation des zones commerciales pour répondre aux besoins en logements.

Selon un bilan du Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de l’Aménagement du territoire publié la semaine dernière, il faudrait créer en moyenne 200 000 logements par an jusqu’en 2030, notamment dans un contexte de réduction de la taille des ménages. Tout cela en conciliant besoins en logements avec les impératifs du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols.

L’une des pistes ? Réutiliser les surfaces existantes non utilisées ou sous-exploitées, qu’il s’agisse de logements, de bureaux ou de commerces.

Les zones commerciales, un gisement conséquent de foncier déjà artificialisé

Selon les résultats de l’étude, les zones commerciales représenteraient le premier gisement, avec un potentiel de 1,4 million de logements en zone tendue, soit 40 % des besoins à l’horizon 2040.

Pour l’IFPEB, un projet de densification d’une entrée de ville pourrait permettre la création de 10 000 logements, alors que la transformation et la surélévation d’un immeuble de bureau ne permettrait de créer qu’une soixantaine de logements au maximum.

Ces résultats viennent conforter ceux issus d’une étude menée par la SCET et Icade, selon laquelle les entrées de ville permettrait de créer 1,6 million de logements sur 80 000 hectares d’ici 25 ans.

Toutefois, pour y parvenir, certaines simplifications réglementaires et administratives seront nécessaires, avec une adaptation des règles d’urbanisme et un soutien des élus locaux.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock