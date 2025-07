Au Portugal, un exemple remarquable d'architecture militaire du XIXe siècle a été réhabilité grâce à l’agence Sabrab Architecture.

Le Fort de Graça, également connu sous le nom de Fort du Comte de Lippe, est l'une des forteresses bastionnées les plus puissantes et originales au monde. Situé sur une colline imposante, à environ un kilomètre au nord de la ville portugaise d’Elvas, il constitue un chef-d'œuvre de l'architecture militaire européenne du XVIIIe siècle.

Originale par sa forme, ingénieuse par son savoir-faire, cette réalisation continue de faire parler d’elle. Conçu par l'ingénieur Miguel Barbas et commandé par le roi José Ier, le fort a débuté sa construction en 1763 dans le but de réorganiser l'armée portugaise. Il a été achevé et inauguré en 1792, sous le règne de la reine Marie Ier. Cet ambitieux projet de construction a mobilisé plus de 6 000 hommes et 4 000 bêtes.

Stratégiquement situé, le fort a joué un rôle crucial dans la défense de la frontière portugaise, et se distingue par sa conception innovante et ses vues imprenables sur le paysage environnant.

Au fil du temps, plusieurs travaux de restauration ont été réalisés, la plus importante ayant eu lieu il y a une dizaine d'années. Malgré ces efforts, le fort est resté largement inoccupé et partiellement en ruines.

Actuellement, l'agence d’architecture et d’ingénierie Sabrab établie à Lisbonne mène un vaste projet de réhabilitation de la structure et de transformation en un espace multiculturel dynamique, restituant ainsi son héritage aux habitants d'Elvas.

Le Forte da Graça constitue l’exemple parfait incarnant l’approche de l’agence qui vise à intégrer, avec soin, modernité et préservation du patrimoine. Selon les architectes, ce projet emblématique témoigne de l’engagement à revitaliser et réinventer les espaces historiques dans une perspective durable.

Le potentiel du fort, en tant que monument culturel et social, est repensé grâce à une restauration soignée et à une réutilisation adaptative. Une approche qui vise à redonner vie à d'anciens bâtiments, tout en préservant leur valeur historique et architecturale.

Ainsi, au lieu de démolir, l’architecture se régénère et entame une nouvelle vie. Le monument a fait l'objet d'une intervention qui a duré onze mois et a permis de récupérer la maison du gouverneur, le point culminant du fort, les logements des officiers et d'autres éléments architecturaux.

De même, toutes les couleurs et matériaux d'origine du fort ont été rénovés. Les architectes ont restauré les structures, à savoir la citerne, la prison, les galeries de tir et la chapelle, où des fresques du XIXe siècle ont été découvertes.

Inauguré par le président de la République, la préservation de la grandeur originelle du fort et le respect des délais et des budgets ont été salués.

Cette initiative est un modèle de détermination, de persévérance et d'excellence, qui contribue grandement non seulement à la revitalisation d'Elvas, la plus grande ville fortifiée d’Europe, mais aussi à toute la région de l'Alentejo. Aujourd'hui, le Fort de Graça se situe à la croisée de l'histoire et de son avenir, il symbolise la résilience, le génie architectural et la richesse culturelle.

Par Sipane Hoh