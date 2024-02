Longuement attendue, la transformation de l'ancienne usine Alstom en une géante Halle gourmande et culturelle a été enfin réalisée. Réhabilitée entre autres par le groupe Frey et Soprema Entreprises, cette rénovation allie histoire, modernité et durabilité, pour créer un espace urbain animé au cœur des Docks de Saint-Ouen.

Le groupe Frey, expert dans le développement et l’exploitation de centres commerciaux de plein air en Europe, a entrepris, en collaboration avec des architectes et urbanistes, la métamorphose de l'ancienne usine Alstom.

C'est dans ce contexte qu'est née la halle « Communale », au coeur du nouvel éco-quartier des Docks de Saint-Ouen.

Construit après la première guerre mondiale, en 1924, l'usine Alstom, une structure imposante de 65 mètres de large, 200 mètres de long et 15 mètres de hauteur, a été le berceau de la fabrication d'appareillage électrique statique, notamment de disjoncteurs de grande envergure. En activité jusqu'en 2006, elle demeure aujourd'hui le dernier vestige d’une époque industrielle révolue.

Adaptabilité et complémentarité des savoir-faire

Inaugurée le 18 janvier dernier, cette surface locative brute de 12 000 m2 incarne désormais un lieu hybride « conçu pour rassembler et célébrer », et se présente comme le plus grand food court de France.

Le chantier de réhabilitation, qui a duré de septembre 2022 à janvier 2024, a été confié à Soprema Entreprises, spécialiste des travaux de l’enveloppe des bâtiments, en collaboration avec les Charpentes Fournier et Soteba-RSR.

« Au-delà de notre collaboration pérenne, de la confiance mutuelle et de notre expertise reconnue, nous avons remporté ce projet de transformation hors-norme grâce à la synergie de nos activités au sein de Soprema Entreprises », explique Sébastien Liotard, chef de secteur chez Soprema Entreprises Reims.

À l’intérieur de la halle, le bois est à l’honneur, avec une nouvelle charpente installée et indépendante de la charpente métallique, conçu par les Charpentes Fournier. Les portiques en lamellé-collé en R+1 et R+2 ont été assemblés pour garantir stabilité et une protection en cas d’incendie. Un total de 4 200 m2 de panneaux en bois lamellé croisé a été installé pour les planchers et les murs, pour renforcer l'esthétique et l'approche durable du lieu.

En parallèle, Soteba-RSR a pris en charge la structure métallique classée de type Eiffel. L'installation de 830 m2 de bacs collaborants acier-béton, qui assure la sécurité incendie, a également été un défi technique majeur.

Des propriétés acoustiques et thermiques signés Soprema Entreprises

L'agence Soprema Entreprises de Reims a apporté la touche finale à ce projet entre février 2023 et juin 2024. L'équipe a installé 2 750 m2 d'un parement isolant de bardage sur les façades intérieures des espaces de coworking en R+1 et R+2. Le but : offrir des propriétés acoustiques, thermiques et esthétiques.

L'étanchéité liquide, les lames en bois Douglas sur les coursives en R+1, et les cassettes en aluminium à l'extérieur ont complété la transformation, et marquent la fin d'un travail de plus de deux ans. La Halle Communale est désormais prête à accueillir une nouvelle ère de rencontres, de partage et de célébrations.

Marie Gérald

Photo de Une : Soprema Entreprises