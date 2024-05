Au sud-est de Troyes, à Saint-Julien-les-Villas, la parcelle située le long d’une voie de chemin de fer est vouée à accueillir un nouveau collège, un EHPAD ainsi qu’une maison de santé. Il s’agit d’un ensemble de services de proximité. C’est sur ce site qu’Atelier Téqui Architectes a été mandaté pour mener à bien la construction du collège Saint Dominique Savio ainsi que son gymnase.

Le collège Saint Dominique Savio ainsi que l’école maternelle et élémentaire se trouvaient auparavant dans le même écrin en centre-ville de Troyes. Cependant, l’état général des bâtiments et la configuration des divers espaces ne permettaient pas d’envisager une rénovation en accord avec les ambitions de la maitrise d’ouvrage.

C’est pourquoi, le projet confié à l’Atelier Téqui Architectes, mandataire, et Téqui Pointeau Architectes, associé, a été pensé pour offrir aux habitants un nouvel équipement formateur aux espaces optimisés conformes aux nécessités démographiques ainsi qu’aux enjeux éducatifs actuels.

©11h45

Tandis que les activités connexes du collège ainsi que le gymnase se trouvent au rez-de-chaussée, les salles d’enseignement et les espaces dédiés aux équipes pédagogiques trouvent leur place au premier étage. Un grand escalier positionné dans le hall dessert l’étage. Le vestibule est le nerf névralgique du projet.

Largement ouvert sur l’extérieur, il s’agit d’un lieu, à l’ambiance accueillante qui jouxte les locaux de la vie scolaire et sert de passage et de rencontre. En réponse à des questions de sécurité incendie, chacune des salles est dotée de deux portes cela permet aux enseignants de communiquer d’une classe à une autre sans passer par les couloirs.

Notons par ailleurs que les architectes ont préféré des salles sans faux plafonds pour permettre la mise en exergue de la matérialité des panneaux de fibre de bois, les dispositifs acoustiques, les réseaux de chauffage ainsi que l’éclairage.

©11h45

Afin de permettre la pratique de toute sorte d’activité sportive, un gymnase polyvalent de 400 m² faite partie du projet. Atelier Téqui Architectes a doté l’ensemble d’ouvertures zénithales qui assurent une bonne luminosité de la salle. Le même principe d’absence de faux plafonds a été appliqué au gymnase où le confort acoustique ainsi que phonique ont été choyés.

À travers un jeu de cloisons amovibles, l’ensemble devient flexible et l’oratoire adjacent peut complètement, selon les besoins, s’annexer à cette salle.

©11h45

Le projet se distingue par ses espaces extérieurs largement végétalisés. Tandis que, côté nord, plusieurs jardins contemplatifs permettent d’offrir aux élèves un paysage végétal et arboré ponctué de gradins et créant un théâtre de verdure propice aux rassemblements et activités extérieures, à l’est les usagers apprécieront la présence des bancs et le mobilier de jeux sportifs.

Côté matériaux, les architectes ont eu recours pour l’enveloppe, au béton clair et légèrement ocre pour les parties matricées, au bois et au verre. L’isolation par l’intérieur a été privilégiée car elle permet de conserver le béton apparent en façade.

Par ailleurs, les menuiseries sont en chêne, avec des stores extérieurs à lames orientables. Les divers matériaux ont été choisis selon leur pérennité. La Durabilité était le mot d’ordre du projet. Atelier Téqui Architectes a soigné chaque détail et a mis son expertise ainsi que son savoir-faire au service d’une conception bioclimatique qui se différencie par une multitude de procédés privilégiant les plus écologiques.

Rappelons également la présence des plafonds en dalles de fibre de bois, des panneaux photovoltaïques qui permettent l’autoconsommation en électricité, et des systèmes de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces extérieurs. L’ensemble répond avec brio aux dernière normes énergétiques, il est conçu selon la démarche du label Effinergie plus.

Sipane Hoh

Photo de une : ©11h45