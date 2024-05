La flèche de la basilique de Saint-Denis va être reconstruite

Alors que les travaux de reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis doivent débuter à l’automne prochain, le maire de la ville annonce que le grand public pourra parrainer une pierre à partir de 15 euros afin de contribuer à cette reconstruction.

Après Notre-Dame de Paris, c’est au tour de la basilique de Saint-Denis de voir sa flèche reconstruite.

En février dernier, la flèche de Notre-Dame de Paris, détruite lors d’un incendie en 2019, réapparaissait dans le ciel parisien pour être fin prête pour les Jeux Olympiques de Paris.

À Saint-Denis, pas d’incendie, mais une flèche démontée en 1847 après avoir été fragilisée par une succession de tempêtes, et qui manquait depuis à l’appel.

Près de 180 ans plus tard, les travaux vont débuter pour reconstruire à l’identique la flèche gothique, qui devrait être livrée d’ici l’automne 2029.

15 000 pierres à parrainer

Pour financer les travaux, qui s’élèvent à 37 millions d’euros, le maire PS de Saint-Denis, Mathieu Hanotin mise sur le mécénat public.

L’association « Suivez la Flèche » a ainsi imaginé une collecte de fonds permettant au grand public l’achat virtuel de l’une des 15 000 pierres qui composera la tour et la flèche.

« On a voulu que la question de l'argent ne soit pas le facteur bloquant pour pouvoir participer », a expliqué le maire.

De fait, il suffira de 15 euros pour commencer à investir dans les pierres de la basilique, mais les parties les plus exceptionnelles nécessiteront un parrainage d’au moins 1 500 euros.

Tout un chacun pourra ainsi choisir une pierre sur la modélisation 3D de l’édifice. En contrepartie, chaque donateur recevra une réplique numérique de sa pierre avec certificat, un NFT, et pourra suivre en direct son parcours sur le chantier.

L’objectif : parvenir à collecter entre 3,5 et 5 millions d’euros.

« Plus on aura d'argent, plus on pourra tailler de pierres sur place, ce qui permettra de multiplier les actions pédagogiques », a souligné Mathieu Hanotin.

37 millions d’euros nécessaires pour reconstruire la flèche

22 millions d’euros seront par ailleurs versés par le fonds de solidarité interdépartemental pour l’investissement, 5 millions par la région Île-de-France, et 4 millions par la Métropole du Grand Paris.

À noter que sur les 37 millions d’euros de travaux, 10 millions serviront au musée temporaire, prévu au pied de la basilique, qui devrait être ouvert au public à compter de mars 2025.

Au sein de ce musée, une cinquantaine d’artisans seront présents pour faire découvrir les métiers de la restauration du patrimoine au grand public. L’histoire de la basilique sera également présentée, notamment grâce au support de la réalité virtuelle.

