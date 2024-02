Implanté dans un site remarquable, le projet de la Cité Administrative d'État de Lille est le résultat d'un travail consciencieux mené avec habileté par Velode et Pistre Architecte (mandataires) et Coldefy Architectes. Un ensemble aux traits épurés qui condense de multiples qualités.

Composée de cinq bâtiments indépendants réunis par des jardins, la nouvelle Cité administrative de Lille constitue une réponse franche à plusieurs enjeux que sont l’insertion urbaine, l’échelle humaine, la clarté et la lisibilité de son organisation fonctionnelle, la convivialité ainsi que l’évolutivité et la flexibilité de ses espaces. Sans oublier la relation étroite qu’elle entretient avec le milieu naturel et sa forte implication environnementale. Une multitude d’enjeux auxquels les architectes ont répondu avec tact pour un résultat remarquable.

La parcelle très allongée a guidé le choix des architectes. Ainsi, il a été décidé de suivre la taille du terrain tout en fragmentant le projet, afin de disposer d’un projet à taille humaine. Ce campus, qui se déploie comme un archipel, se compose d’édifices modulables dont la façade se caractérise par une succession d’éléments de diverses hauteurs et de tailles qui rythment l’ensemble et évite toute impression monolithique.

Crédit Photo : @ Charles Mangin - Bouygues Bâtiment Nord-Est

Les architectes ont soigné les espaces extérieurs végétalisés et ont prolongé les surfaces de bureau. Un geste qui participe à la sensation de réduction d’échelle. Tandis que les façades du rez-de-chaussée sont censées protéger les utilisateurs des lieux des regards extérieurs, la liaison entre les bâtiments est garantie par la rue intérieure. Cette dernière, en structure bois, possède une hauteur de cinq mètres et devient un véritable lieu d’échanges et de rencontres. Généreuse et lumineuse, elle s’ouvre tour à tour sur des patios situés au nord ainsi que sur des jardins traversants. Tout au long de la rue, qui constitue un indéniable axe névralgique, se regroupent plusieurs services dont une cafétéria, des salles de réunion et de formation ou encore des salles de sport. Quant aux circulations verticales, qui facilitent la communication au sein de la Cité, elles sont sécurisées et accessibles depuis la rue intérieure.

Crédit Photo : @ Charles Mangin- Bouygues Bâtiment Nord-Est

La Cité administrative de Lille se caractérise par une forte présence du végétal à tous les niveaux, surtout en terrasses et en toiture. Les architectes, conscients des différents enjeux environnementaux actuels, ont engendré des façades qui se distinguent en fonction de leur orientation. Donnons l’exemple des grands brise-soleil installés côté sud et assurant une protection solaire lors des périodes chaudes de l’année. De même, soulignons la présence, en partie haute, des panneaux solaires photovoltaïques qui assurent un complément d’énergie renouvelable. Les matériaux ont été choisis selon leur performance, leur utilisation ainsi que leur utilité.

Par exemple, la structure en béton assure une bonne isolation phonique entre les niveaux, de même, le bois est utilisé dans la structure de la rue centrale mais aussi dans les aménagements intérieurs. Tout a été étudié pour offrir aux usagers un environnement sain, propice au bien-être à la fois fonctionnel et confortable. La Cité administrative de Lille répond avec tact aux diverses ambitions architecturales et paysagères.

Sipane Hoh

Photo de une : Charles Mangin - Bouygues Bâtiment Nord-Est