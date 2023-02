Nuisance sonore : quelle est l’origine ?

La première étape consiste à repérer l’origine du bruit, sa nature, et les parois par lesquelles il parvient. L’identification de ces éléments permet de trouver la solution d’isolation phonique adaptée, ainsi que l’isolant acoustique le plus efficace.

Il existe deux types de nuisances sonores qui impliquent à chaque fois une solution différente pour les diminuer :

Les bruits aériens, dont les ondes sonores sont transmises à l’aide de mouvements dans l’air. Ils seront atténués par une meilleure isolation des portes, des murs et des cloisons ;

Les bruits d'impacts, qui sont transmis via les planchers, les parois ou les éléments de structure du logement. Cela demande une meilleure isolation des sols, notamment des planchers intermédiaires.

En complément de ces deux types de nuisances sonores, les bruits provenant de l’extérieur peuvent également être diminués grâce à une meilleure isolation des fenêtres ou la pose d’un double vitrage.

L’indice d’efficacité d’un isolant phonique

Avant d’aller plus loin dans les solutions, il est important de savoir que trois indices permettent de mesure l’efficacité d’un isolant phonique : l’indice d’affaiblissement acoustique, le coefficient d’absorption acoustique, et l’indice d’efficacité aux bruits de chocs.

Indices Caractéristiques L’indice d’affaiblissement acoustique Son symbole : Rw

Mesuré en décibels (dB)

Mesure la capacité de l’isolant à atténuer des bruits transportés par l’air Le coefficient d’absorption acoustique Son symbole : αw

Mesuré entre 0 et 1

Plus sa valeur est proche de 1 et plus le matériau garde l’énergie des ondes sonores L’indice d’efficacité aux bruits de chocs Son symbole : ΔLw

Mesuré en décibels (dB)

Calcule la capacité du matériau à réduire l’intensité des bruits de choc

Quels isolants choisir pour une bonne isolation phonique ?

Selon l’origine de la nuisance sonore et des matériaux utilisés pour la réduire, procéder à des travaux d’isolation phonique n’implique pas forcément un investissement financier très important.

Il existe trois grands types d’isolants avec chacun des avantages et des inconvénients :

les isolants minéraux

les isolants synthétiques

les isolants naturels

Les isolants minéraux

Différents isolants minéraux, autrement dit des matériaux d’origine naturelle, existent pour l’isolation phonique de votre intérieur. Ils sont directement extraits de matières premières minérales comme la roche volcanique, le verre et le sable.

C’est le cas des laines minérales, qui se révèlent être à la fois de bons isolants acoustiques mais également de bons isolants thermiques. La laine de verre et la laine de roche en font partie. Majoritairement présents sous forme de rouleaux ou de panneaux, ces isolants se retrouvent également en vrac et en flocons.

Voyons maintenant les caractéristiques de ces différentes laines.

Isolants minéraux Caractéristiques Epaisseur Affaiblissement acoustique Prix moyen Laine de verre Fabriquée à partir du sable et du calcin (verre recyclé)

Excellent isolant thermique

Pose facile 45 mm 47 dB Entre 3 et 8 euros par m2 Laine de roche Fabriquée à partir de roche volcanique

Résiste mieux à l’humidité 25 mm 35 dB Entre 4 et 12 euros par m2



La vermiculite est un excellent isolant phonique, même si elle dispose d’un pouvoir d’isolation thermique plutôt relatif. Il s’agit d’un minéral aux multiples vertus permettant d’isoler les bruits et d’améliorer l’acoustique d’une pièce. Les bruits d’impact et les bruits aériens sont parfaitement absorbés par la vermiculite. Elle est souvent utilisée pour isoler les studios de musique et les salles de cinéma. Son prix est compris de 10 à 15 € du m2 hors pose. Il faudra compter entre 30 et 50 euros du m2 pour la pose.

Avantages et inconvénients des isolants minéraux

Avantages des isolants minéraux Inconvénients des isolants minéraux Longue espérance de vie N’absorbent pas l’humidité donc ne pourrissent pas Résistent au feu : matériaux ignifuges

Font barrage aux nuisibles : insectes, champignons, rongeurs…

Bon isolant thermique et phonique

Peuvent être victimes de tassement

Afin d’éviter l’humidité on peut y associer un matériau hydrofuge

L’impact écologique : leurs compositions incluent des liants additifs



Les isolants naturels

Les isolants naturels, aussi appelés isolants écologiques, sont composés de matériaux d’origine renouvelable. Ils affichent globalement de très bonnes performances thermiques et acoustiques. En plus de n’utiliser que des ressources renouvelables, la production des isolants naturels ne pollue pas l’environnement. Mieux encore, les isolants écologiques sont tous recyclables.

Les isolants naturels prennent plusieurs formes : la laine de mouton, la paille, le lin, le chanvre, le liège, la plume de canard, ou encore la ouate de cellulose. La plupart sont des bons isolants thermiques et phoniques.

Petit tour d’horizon des principaux isolants naturels

Isolants naturels Caractéristiques Epaisseur Affaiblissement acoustique Prix moyen La ouate de cellulose Composée à 85 % de journaux recyclés

Un traitement au sel de bore rend l’isolant résistant aux rongeurs, aux moisissures et au feu.

Existe sous forme de flocons pour l’isolation des combles perdus.

Existe sous forme de panneaux semi-rigides pour l’isolation des murs et rampants. 45 mm 47 dB 10 à 25 euros par m2 La laine de coco Composée à partir des fibres entourant la noix de coco. Processus de fabrication très écologique : traitement simple au sel de bore pour devenir résistant aux insectes et au feu.

Déclinée en vrac, sous forme de rouleaux, de panneaux ou de plaques. 40 mm Réduction de 25 à 35 dB sur les bruits d’impact 25 à 30 euros par m2 Le liège Composé à partir d’écorce de chêne-liège prélevée tous les huit à dix ans, puis réduite en granulés.

Décliné en vrac ou sous forme de panneaux isolants.

Principalement utilisé pour l’isolation des rampants et des murs. 30 mm 30 dB 20 à 40 euros par m2 La laine de coton Présente un excellent équilibre en matière d’isolation acoustique et thermique. 50 mm Réduction jusqu’à 90% des bruits aériens 42dB pour les bruits d’impact 11 euros par m²

Avantages et inconvénients des isolants naturels

Avantages des isolants naturels Inconvénients des isolants naturels Respectueux de l’environnement

Présentent moins de risque pour la santé que d’autres isolants

Indice de recyclabilité élevé Peuvent être moins efficace sur certains points

Certains doivent être traités pour résister à l’eau, à l’humidité et aux rongeurs ou autres nuisibles

Les isolants synthétiques

Fabriqués à partir de pétrole, les isolants synthétiques se présentent la plupart du temps sous forme de panneaux ou de mousse.

Isolants synthétiques Caractéristiques Epaisseur Affaiblissement acoustique Prix moyen Le polyuréthane Couramment appelé PU

Fabriqué par réaction chimique entre divers polyols et des di-isocyanates, deux composants dérivés essentiellement de la chimie du pétrole. 45 mm 8 dB 50 à 70 euros par m2 pour les panneaux

15 à 35 euros par m² en mousse Le polystyrène expansé Fabriqué à partir de dérivés du pétrole 80 mm 21 dB 10 à 15 euros par m2



Avantages et inconvénients des isolants synthétiques

Avantages des isolants synthétiques Inconvénients des isolants synthétiques Imperméables

Imputrescibles

Durée de vie Sensibles au feu

Peuvent dégager des fumées toxiques

Choisir son isolant phonique en fonction de la zone à isoler

Comme nous venons de le voir, les possibilités et les choix sont nombreux pour réaliser une isolation phonique efficace. En fonction de la zone à isoler et des caractéristiques du logement, plusieurs possibilités existent afin de l’isoler de la manière la plus optimale possible. Il est conseillé de faire appel à un professionnel.

Comment isoler un sol

L’isolation d’un sol vise généralement à se prémunir des bruits de pas des étages supérieurs. En termes d’écoconstruction et d’efficacité, le liège, isolant mince et écologique, est généralement privilégié. En fonction du revêtement et de l’épaisseur, la laine de coton, la laine de roche, ainsi que la fibre de bois sont également une solution.

Comment isoler un mur

Isoler un mur vise à éviter les bruits provenant des pièces mitoyennes. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser la ouate de cellulose. Cet isolant biosourcé dispose de belles propriétés d'absorption et d’affaiblissement du bruit.

Comment isoler un plafond

La solution la plus simple est d’installer un faux plafond. Il suffit ensuite d’ajouter un isolant soufflé entre les deux. Le matériau dépendra de l’épaisseur de cet espace. Dans la majorité des cas, l’utilisation de ouate de cellulose est recommandée.

L’impact du bâti dans l’isolation phonique

Dans le cadre d’une nouvelle construction, le bâti joue un rôle primordial dans l’isolation phonique. Tous les matériaux n’ont en effet pas le même indice d’affaiblissement acoustique. Voici les caractéristiques des matériaux principalement utilisés.

Matériaux Epaisseur Affaiblissement acoustique Le béton plein 10 cm 50 dB La brique creuse 15 cm 46 dB La brique pleine 11 cm 45 dB Le béton creux 10 cm 43 dB Les carreaux de plâtre 10 cm 38 dB

Quelles aides pour l’isolation d’un logement

Il n’existe pas d’aides spécifiques à l'isolation phonique. Néanmoins comme elle est concomitante à une isolation thermique, des aides à la rénovation énergétique sont possibles lors d’un changement d’isolation :

