Le Bâtiment d’Enseignement Mutualisé (BEM) est un édifice emblématique réalisé par Sou Fujimoto Architects (mandataire), OXO architectes - Manal Rachdi, Nicolas Laisné architectes et DREAM - Dimitri Roussel, et est destiné à accueillir les enseignements de sept Écoles. L’ensemble se démarque par son architecture innovante et sa grande luminosité.

pCofinancé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), le Ministère des Armées, le Ministère de l’Économie et des Finances, l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPA-PS), l’École polytechnique, AgroParisTech, le Genes, l’IMT, ENSTA Paris et l’IOGS, le Bâtiment d’Enseignement Mutualisé résulte de l’ambition de sept écoles d’ingénieurs établies dans le quartier de l’École polytechnique. L'objectif est de mutualiser leurs espaces d’enseignement afin d’optimiser les intérieurs et le temps d’occupation des salles. C’est ainsi qu’est né un original écrin, à l’architecture remarquable, situé non loin de la future station de métro de la ligne 18, un bâtiment constitué d’un immense espace aéré dévoilant les différentes activités qui s’y déroulent et attire déjà les curieux.

Crédit : Sergio Grazia

Un emblème de valeur

Le projet conçu avec habileté par Sou Fujimoto Architects (mandataire), OXO architectes - Manal Rachdi, Nicolas Laisné architectes et DREAM – Dimitri Roussel, incite à l’échange entre étudiants, chercheurs et invités. L’ensemble se caractérise par la présence d’un atrium géant où se croisent allègrement plusieurs passerelles, escaliers et plateformes. Bref, des espaces informels ou des interstices entourés de végétation qui permettant aux usagers des sept Grandes Écoles d’ingénieurs réunies de se retrouver et de travailler. L’ambiance est décontractée, l’architecture est innovante et les différents espaces sont étudiés pour offrir un certain bien-être à tous.

Le BEM est un bâtiment novateur, emblème de valeurs qui sert de catalyseur encourageant les échanges et les rapprochements entre plusieurs établissements et leurs publics respectifs. Pour parfaire la réalisation, les architectes ont fait appel à des spécialistes dans leur domaine d’expertise tels que EGIS Bâtiment, le bureau d’études environnementales Franck Boutté Consultants, Moz Paysage, Jean-Paul Lamoureux Acoustique, Les Eclaireurs ainsi qu’au Studio Briand & Berthereau concernant l’élaboration de la signalétique. Le travail a été donc collectif, en concertation avec toutes les parties concernées et le résultat est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’un projet spacieux ouvert sur son environnement immédiat.

Crédit photo : Sergio Grazia

De verre et d'acier

Le programme est ambitieux. Dans son écrin de verre et d’acier, le bâtiment est taillé pour accueillir 1 470 étudiants. Il compte un grand amphithéâtre de 250 places, trois autres amphithéâtres de 80 places ainsi qu’une cinquantaine de salles de classe et leurs espaces pédagogiques innovants répartis sur les trois étages. Les architectes ont étudié avec une grande minutie chaque partie du programme. Leur réalisation répond aux normes climatiques actuelles et utilise la ventilation naturelle dans la grande partie de l’édifice, excepté pour les amphithéâtres au confort hygrothermique particulier. De même, soulignons que la conception réduit le recours aux radiateurs grâce à la chappe chauffante de l’atrium. Celui-ci est utilisé seulement en appoint les lundis matin en hiver. Plusieurs procédés qui relèvent du domaine de l’économie d’énergie ont ainsi été utilisés et le résultat est tout simplement notable.

Crédit : Iwan Baan

Signalétique sur-mesure

Dans cet impressionnant paquebot d’acier et de verre, un petit coup de cœur pour la sensible signalétique conçue par le Studio Briand&Berthereau (Joran Briand et Arnaud Berthereau), qui remplit son rôle grâce à trois mobiles dialoguant avec l’architecture minimaliste éthérée et la végétation. Les arborescences indiquent le programme par étage et plus l’on monte dans les espaces, plus la typographie s’épaissie. Par ailleurs, une famille de pictogrammes a été́ dessinée sur-mesure sur la trame d’une typographie sans empattement.

Et finalement, rappelons que l’architecture du lieu est exceptionnelle. Sous ses formes intérieures anarchiques où, malgré la première impression, chaque élément trouve sa place, l’ensemble fonctionne avec une grande constance. Avec sa silhouette identifiable de loin, son atrium généreux, ses divers espaces de rencontres, ce nouvel édifice constitue le lieu parfait pour un BEM.

Sipane Hoh

Crédit photo : Sergio Grazia