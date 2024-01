En 2023, la France a enregistré une nette progression dans le déploiement des installations solaires. Mais le pays peine à atteindre ses propres objectifs dans le domaine de l'éolien pour la période 2020-2023, selon le dernier baromètre annuel Observ'ER.

À fin septembre 2023, la France affichait une capacité électrique renouvelable de plus de 70 gigawatts (GW), dont 37 % provenaient de barrages construits il y a plusieurs décennies.

Les filières principales étaient l'éolien, avec 22,5 GW, et le solaire photovoltaïque, avec 19 GW. Les autres sources telles que les énergies marines, la géothermie, la biomasse et les déchets ne représentaient que 4 % des capacités électriques vertes du pays.

Le solaire poursuit sa croissance

Le solaire photovoltaïque a enregistré une croissance importante en seulement trois ans. En effet, le secteur a installé 8 GW, soit autant que sur la période 2012-2020. Un succès attribué en grande partie aux grandes toitures et à l'autoconsommation des ménages, des artisans, des entreprises et des collectivités, qui cherchent à garantir un approvisionnement en énergie stable et prévisible dans un contexte de crise énergétique.

Cependant, malgré ces avancées dans le solaire, l'éolien terrestre reste à la traîne. Seulement 1 GW a été installé l'année dernière, loin de l'objectif fixé pour la fin 2023.

Les défis réglementaires et administratifs ont considérablement rallongé les délais d'obtention des autorisations de construction, retardant ainsi le développement de cette filière. En comparaison, l'Allemagne affichait 66,2 GW d'éolien installés fin 2022, dont 8 GW en offshore.

Donner un coup de boost à l'éolien

Les objectifs futurs du secteur des énergies renouvelables demeurent ambitieux. Pour atteindre les objectifs fixés par la loi pour 2028, il faudrait doubler le rythme de déploiement des énergies renouvelables, passant à 2 GW par an. Cependant, les auteurs du rapport restent prudents quant à la réalisation de ces objectifs, et soulignent la nécessité d'une accélération supplémentaire dans le déploiement des éoliennes et des énergies solaires.

En dépit de ces défis, le secteur des énergies renouvelables reste un moteur important de l'économie française, couvrant 28 % de la consommation électrique en 2022 et fournissant plus de 69 000 emplois directs, pour un chiffre d'affaires de 17,15 milliards d'euros.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock