Les Optima Baffles et Métal Baffles développées par Armstrong Ceiling Solutions permettent de dynamiser un intérieur et de le structurer. Ces solutions répondent à une demande des maîtres d’œuvre et des décorateurs d’intérieurs qui cherchent à occuper l’espace avec des pièces modernes et à rendre les intérieurs plus harmonieux.

Les maîtres d’œuvre, les décorateurs d’intérieur et les designers ont longtemps cherché des solutions pour aménager les plafonds. Armstrong Ceiling Solutions a donc répondu à cette offre. Cet élément étant entièrement modifiable, permet à chaque bâtiment d’avoir une identité unique architecturale. Des écoles aux auditoriums, des centres commerciaux aux restaurants en passant par les open spaces, de nombreux bâtiments sont désormais équipés de ces solutions designs et pratiques. Ces éléments décoratifs, en minerai et en métal, ouvrent « les portes de la créativité », et permettent de faire des plafonds de véritables pièces décoratives. Posés en ligne mais entrecoupés, ces éléments sont entièrement personnalisables, du choix des couleurs aux dimensions. Armstrong Ceiling Solutions a développé une gamme « Curves », seules baffles ondulées présentes sur le marché. De la déco ? Pas seulement En créant ces éléments, la société n’a pas seulement pensé au côté esthétique. « Les points d’ancrage Optima Baffles sont réalisés en usine et garantissent au poseur un alignement simple et rapide ». Épais de 40 millimètres et en acier galvanisé, les Optima Baffles résistent aux rayures. Chaque élément est recouvert d’un voile de verre lisse et blanc quo reflètent 87 % de la lumière, limitant ainsi le recours à l’éclairage artificiel. Cette performance de lumière n’est pas le seul avantage développé par Armstrong Ceilling Solutions. Les Opitma Baffles assurent une de bonnes performances acoustiques puisqu'elles absorbent entre 55 % et 60 % du bruit entrant grâce à un élément acoustique en laine de verre d’une épaisseur de 25 millimètres, présent dans chaque baffle. Armstrong Ceiling Solutions a également pris en compte les difficultés pouvant être rencontrées lors des maintenances. Le groupe précise donc que l’acier galvanisé permet « des montages et démontages fréquents pour accéder aux plénums ». J.B Photo de une ©Armstrong Ceiling Solutions

Redacteur