Le marché de la porte d’entrée s’est encore dégradé en 2024, selon les résultats de la dernière étude TBC Innovations. Le nombre de portes installées est notamment passé sous la barre des 500 000 unités, à cause de la crise dans le neuf et la frilosité des ménages envers la rénovation.

Après son étude sur les protections solaires, TBC Innovations en publie une nouvelle sur le marché des portes d’entrée en France à fin 2024.

Cette étude a été menée auprès de 450 acteurs de la pose et de la commercialisation de portes.

En 2023, le marché des portes d’entrée était fortement impacté par la chute des constructions neuves. Cette tendance baissière s’est accentuée en 2024, aggravée par l’incertitude politique et la frilosité des ménages à lancer des travaux de rénovation.

Au cours de l’année 2024, le nombre de portes posées est ainsi passé sous la barre symbolique des 500 000, avec seulement 450 000 unités.

Source : TBC Innovations 2024

Une activité au ralenti dans le neuf comme en rénovation

Dans le détail, l’activité reste principalement portée par le segment rénovation, représentant 75 % des portes installées.

Toutefois, la baisse des transactions dans l’immobilier ancien inquiète les professionnels sur les perspectives des travaux de rénovation à venir. En effet, environ 775 000 ventes ont été enregistrées en 2024, contre 1 176 000 en 2021.

Côté neuf, la crise s’aggrave encore en 2024, et le marché de la porte d’entrée subit une chute d’un tiers de son volume depuis 2019.

Sur ce point, rappelons que les mises en chantier de maisons individuelles ont dégringolé de 28 % en 2024.

Selon TBC Innovations, 2026 pourrait toutefois être une année de reprise dans le neuf, notamment grâce à l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) à compter du 1er avril 2025.

Le design contemporain et les systèmes de sécurité plébiscités

En matière d’esthétique, les choix s’orientent de plus en plus vers des portes au design contemporain, à hauteur de 61 % en 2024, contre 39 % qui se tournent vers des portes traditionnelles.

Selon les professionnels interrogés, plus de 80 % des particuliers qui les sollicitent ont déjà une idée précise de leur future porte d’entrée.

« L’harmonisation globale de l’esthétique extérieure est une préoccupation croissante des acheteurs. Ils souhaitent coordonner la forme et la couleur de leur porte d’entrée avec celles de leur porte de garage, de leur portail et de leur clôture afin d’obtenir une cohérence visuelle et une identité forte pour leur maison », notent par ailleurs les auteurs de l’étude.

Autre élément primordial : la sécurité de la fermeture. Pour se protéger contre les intrusions, les serrures multipoints, les renforts anti-effraction et les systèmes connectés (serrures motorisées, contrôle d’accès via smartphone…) sont de plus en plus plébiscités.

« Les modèles connectés sont désormais intégrés à des solutions de box domotiques et à des applications mobiles permettant un pilotage intelligent de l’habitat. Grâce à ces technologies, il est possible de déverrouiller les portes à distance, de les synchroniser avec un système d’alarme et de gérer les accès en temps réel », souligne TBC Innovations.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock