DynaMOE 1, ou comment former l’architecte à l’audit énergétique

Alors que les enjeux de rénovation énergétique se renforcent en France, quel rôle donne-t-on aux architectes dans l’audit énergétique ? Tel est l’enjeu de DynaMOE 1, module de formation lancé par le programme Feebat afin d’accompagner les maîtres d’œuvre dans cette montée en compétences, mêlant savoir, savoir-faire et savoir-être.

Au départ créé en 2007 pour accompagner la montée en compétences des professionnels de la rénovation, dans le cadre des certificats d’économie d’énergie (CEE), le programme de formation Feebat s’élargit de plus en plus.

L'offre de Feebat se métamorphose au rythme des mesures et dispositifs de politiques énergétiques entérinés en France. On compte notamment la loi Climat & Résilience, adoptée en juillet dernier, et le décret de 2018 statuant sur la reconnaissance des professionnels aptes à l’audit énergétique.

Lles architectes sont particulièrement encouragés à se former, car ils « sont des interlocuteurs très bien placés sur les questions de conception globale, de diagnostic, pour donner des réponses qui sont spécifiques et adaptées à des besoins exprimés par les clients, qu’ils soient professionnels ou non professionnels », souligne Julie Fernandez, élue au Conseil National de l’Ordre des architectes (CNOA), et impliquée dans le programme Feebat, lors d’une présentation lundi 14 mars.

Mais pour ce qui est des particuliers, le besoin de compétences des architectes s'accentue, demandant « une approche très méthodologique ». « On est confrontés très rapidement à des enjeux de budget et de délais. En tant qu’architecte, on met en avant la capacité à bien analyser les besoins des clients, à bien se positionner, et surtout à chercher dans tout ce qui est diagnostic de la maison individuelle, ce qu'on doit engager comme série de travaux pour aller vers de la performance énergétique, mais aussi pour embarquer des besoins qui sont plus liés au confort. Parce qu’on s’est rendus compte, petit à petit, que faire une rénovation énergétique n'était pas forcément le premier volet d’entrée dans la rénovation », abonde-t-elle.

C’est dans cette idée que le programme Feebat a conçu les outils DynaMOE 1.

L’audit énergétique, une affaire de savoir, savoir-faire et savoir-être

Utilisable pour différents types de logements (maison individuelle, copropriété…), la méthodologie DynaMOE 1 forme depuis deux ans la maîtrise d’œuvre à l’audit énergétique.

Le module se décline en trois parties, chacune associée au savoir, savoir-faire et savoir-être, que doit intégrer l’architecte pour faire de l’audit énergétique.

Le savoir se transmet via une plateforme d’e-learning, par lequel l’apprenant simule la visite d’un logement individuel, et identifie les points de pathologies par un jeu de questions/réponses. Ce jeu de rôle enseigne ainsi les réglementations techniques à connaître et les travaux de rénovation à entreprendre, tout en prenant en compte les besoins du client.

Autant de savoir-faire dont les aspirants auditeurs discutent en présentiel ou en distanciel par groupe. « On peut avoir des résultats très différents et c’est ça qui est intéressant, c’est vraiment les échanges derrière l’analyse. Parce que finalement personne n’a complètement tort ou complétement raison. C'est la discussion qui va permettre de peser le pour et le contre de différentes solutions », commente Françoise Chaudriller, intervenante dans le module DynaMOE 1. Elle ajoute : « Au final, ce sera au client de décider ce qui lui convient le mieux ».

D’ailleurs, la partie savoir-être de la formation consiste à mettre l’architecte en situation client : comment bien écouter et sonder le profil du client et ses attentes. « C’est vrai que quand on rencontre un client pour la première fois c’est bien une heure et demie ou deux heures pour une première visite. Et souvent, on est rentrés assez loin dans toutes les histoires. C’est pas simplement comment on chauffe, c’est des habitudes de vie qu’on nous raconte. On rentre un petit peu dans l’intimité des clients », témoigne Clément Bel, architecte et intervenant sur le module DynaMOE 1.

Aujourd’hui, 400 architectes et bureaux d’études confondus bénéficient de la formation DynaMOE 1, couverte par le programme Feebat. Beaucoup sont convaincus par l’intérêt de se former à l’audit énergétique, bien que certains cherchent encore à appliquer ces nouvelles compétences sur le terrain.

C’est le cas par exemple de Sophie Delerce, architecte en Haute-Savoie : « J’ai pas encore eu de demande d’audit énergétique. Alors j’ai fini la formation fin 2021, ce n’est pas non plus très très vieux. Après, il ya beaucoup de rénovation-extension et c’est sûr que l’audit va vraiment permettre d’apporter un plus », commente-t-elle.

Un plus dans l’approche globale avec les artisans et le client, pour atteindre cette adéquation entre attentes du client, performance énergétique et budget. Mais pour l’architecte, la plus-value est aussi d’ordre financier.

« Quand on a une mission de rénovation-extension on qu’on mutualise l’audit avec l’état des lieux et les avant-projets, on arrive à s’en sortir, alors que sur l’audit brut, souvent on va être sur montants de travaux pas très importants, surtout quand on est sur des honoraires en pourcentage », conclut Sophie Delerce.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock