École du Louvre : Sto participe à la rénovation de la « Maison des élèves »

L’Ecole du Louvre forme une grande partie des acteurs des musées, du patrimoine, et plus généralement, du monde de l’art. Afin d’y loger ses étudiants rencontrant des difficultés financières pour se loger sur Paris, l’École du Louvre a décidé de redonner un coup de jeune à sa « Maison des Élèves ». Un appel a donc été lancé auprès de potentiels mécènes pour le réaménagement du bâtiment, auquel Sto, spécialiste de l’isolation thermique par l’extérieur, a répondu favorablement.

La Maison des élèves de l’École du Louvre, située rue de Condé dans le 6ème arrondissement de Paris, est un projet sur lequel l'École travaille depuis l'arrivée de sa nouvelle directrice, Claire Barbillon, en 2017. Son objectif est d'aider ses élèves à loger dans la capitale. Seul impératif : le bâtiment doit être réaménagé. Un appel a donc été lancé auprès de potentiels mécènes auquel Sto France, spécialiste de l’isolation thermique par l’extérieur, a répondu favorablement.

Séduit par la dimension sociétale

Immédiatement séduit par le projet, Pierrick Frouin, directeur régional des ventes Île-de-France de Sto, et initiateur de ce partenariat, raconte : « Nous avons été convaincus par la dimension sociétale vertueuse que représente cette initiative. Nous avons donc proposé de la soutenir avec des dons de produits, de compétences et une participation financière ». Une dimension sociétale qui renvoie au fait de pouvoir « donner accès à des logements à prix abordables pour les étudiants boursiers de l’Ecole du Louvre et ceux dont les familles habitent loin ou à l’étranger qui rencontrent des difficultés financières pour se loger à Paris et qui doivent aussi parfois travailler à temps partiel, au détriment de leurs études », commente t-il.

Un constat que partage la directrice de l'École du Louvre, Claire Barbillon : « Les primo-arrivants et les plus jeunes en particulier, ont mille difficultés à trouver un logement pour leur première année à Paris. Dès lors, l'objectif était d'offrir à certains d'entre eux, sélectionnés sur critères géographiques et sociaux, un lieu de vie adapté et à proximité de l'école. »

Ainsi, le bâtiment existant a été rénové pour répondre aux besoins d'une maison commune étudiante et « donner un coup de neuf » à son intérieur. Engagé début 2021, le projet a démarré au printemps de la même année avec la première campagne de rénovation avec pour Sto l'objectif de rénovater le rez-de-chaussée, soit les espaces collectifs, ainsi que la bibliothèque située en sous-sol, à savoir plus de 500 m². Le spécialiste y a participé en faisant notamment un don de peintures intérieures, et en mettant à disposition ses équipes pour des conseils techniques en matière d’application des produits.

Rénovation des parties communes avec la fourniture de peintures intérieures par Sto France.

Photo : Mathilde Ledur, Stéphane Richard

Une première campagne qui s’est achevée au moment de la rentrée scolaire en septembre 2021, et qui sera à nouveau engagée à l’été 2022 pour une durée prévue entre deux et trois ans. Cette seconde tranche concerne notamment la rénovation des chambres, à laquelle Sto participera avec un mécénat financier. En d’autres termes, le spécialiste de l’ITE va contribuer à financer les matériaux nécessaires à la rénovation des chambres.

« Parmi les sociétés engagées dans ce projet, l'implication de Sto, tant en fourniture de matériel qu'en d'aide financière, a été un des acteurs moteurs dans la réalisation de ce programme de réaménagement », souligne Claire Barbillon.

Marie Gérald

Photo de Une : © Mathilde Ledur, Stéphane Richard