Heidelberg Materials renforce l’identité de Socli patrimoine

Grâce à un logo dédié et au nouveau marquage « La Chaux Socli » apposé sur les sacs, la gamme gagne en lisibilité et devient un repère immédiat pour artisans et prescripteurs. La signalétique Patrimoine permet d’identifier clairement les produits destinés à la préservation du bâti ancien. Le logo intègre la chaîne des Pyrénées, rappelant le lieu de fabrication de la Chaux Hydraulique Naturelle Socli.

Une offre lisible, portée par un savoir-faire historique et reconnu

Reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et implantée dans les Hautes-Pyrénées, HM Socli, filiale d’Heidelberg Materials France, réaffirme sa vocation patrimoniale grâce à la production de chaux hydrauliques naturelles de haute qualité.

L’entreprise s’appuie également sur un centre de formation certifié QUALIOPI, où artisans, applicateurs, maîtres d’œuvre et spécialistes viennent approfondir leurs compétences pour garantir des interventions adaptées aux matériaux d’origine. Cette démarche contribue à la transmission des techniques traditionnelles et à la réalisation de chantiers respectueux des exigences du patrimoine bâti.

Les chaux hydrauliques naturelles Socli assurent une parfaite compatibilité avec les supports anciens et favorisent la respiration des parois, essentielle pour la conservation durable des maçonneries traditionnelles, particulièrement sensibles aux variations hygrométriques.

Des solutions adaptées aux chantiers patrimoniaux

Pour répondre aux besoins du terrain, Socli propose plusieurs solutions prêtes à l’emploi, conçues pour faciliter la mise en œuvre tout en respectant les contraintes du bâti ancien :

Tradilys Protect : Formulé sans ciment, il assainit efficacement les parois touchées par le salpêtre ou les remontées capillaires, tout en préservant la perméabilité des murs.

Chaulys Color : Idéal pour les chantiers nécessitant une projection mécanique homogène. Son nuancier étendu comprend douze teintes issues exclusivement de la couleur naturelle des sables, garantissant une finition authentique.

Restone Premium : Conçu pour la réparation fine des pierres anciennes, également sans ciment, il assure un résultat discret et durable.

Gammes Cent% (sous-enduit et finition) : Elles valorisent les nuances minérales naturelles issues des sables, pour des rendus fidèles à l'esthétique d'origine des façades traditionnelles.

Une identité visuelle renouvelée au service des professionnels du bâti ancien

Grâce à cette signature visuelle modernisée, l’Offre Patrimoine Socli se distingue désormais d’un seul coup d’œil. Le marquage « La Chaux Socli » symbolise la continuité d’un savoir-faire transmis depuis des générations et constitue un repère fiable pour tous les acteurs de la restauration du patrimoine bâti.

La signalétique Patrimoine permet quant à elle d’identifier immédiatement les produits spécifiquement dédiés au bâti ancien, renforçant ainsi la clarté, la cohérence et la visibilité de la gamme auprès des entreprises, artisans et prescripteurs.

