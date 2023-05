Le Brick, une mixité d’usages pour un esthétisme durable

À Nantes, dans un environnement historiquement marqué par l’industrie maritime, au sein d’un quartier en plein mutation, AIA Life Designers a réalisé un projet qui puise ses sources dans l’histoire du lieu pour composer une nouvelle identité capable de répondre avec brio aux divers enjeux à venir.

À Nantes, AIA Life Designers engendre un projet novateur

Situé dans le quartier du Bas-Chantenay, le projet engendré par les architectes de l’agence AIA Life Designers tend à affirmer un lien entre l’héritage industriel et le cœur de ville en proposant dans un écrin en brique, un programme novateur où cohabitent des ateliers industriels, des espaces de bureaux, des lieux de rencontre mais aussi une terrasse ouverte avec une vue imprenable sur le fleuve.

Brick est un générateur de savoir qui superpose ateliers industriels et plateaux tertiaires, un ensemble porté par Nantes Métropole Aménagement qui contient le Pôle des Energies Marines Renouvelables et du Nautisme sur le site de la cale électrique. Il s’agit d’un programme novateur où l’architecture se développe au service de la mixité d’usage ainsi que de la qualité de vie des usagers. Prenant la place de la chaufferie de l’ancienne Usine Electrique, l’édifice est composé de deux parties qui se connectent sur plusieurs niveaux à travers une faille. Cette dernière sert d’atrium, s’étend du rez-de-chaussée jusqu’au dernier étage et crée une promenade architecturale qui se termine au 5ème étage par des espaces partagés et une vue imprenable sur la Loire.

© Guillaume Satre

Evolutif, adaptable et flexible

Tandis que le rez-de-chaussée et le premier étage comprennent les ateliers, à vocation industrielle, les bureaux et les espaces communs prennent place aux niveaux supérieurs. Au niveau du socle, plusieurs grands vides permettent d’accueillir de multiples activités. Les divers niveaux sont agrémentés d’agréables lieux d’échanges et de rencontres informelles. Dès sa genèse et répondant à la volonté des instigateurs, le projet se devait être évolutif, adaptable et flexible. Le lieu est ainsi conçu pour faire face à l’arrivée de nouvelles entreprises. De même, dans le but d’offrir des espaces optimisés à tous, les bureaux se trouvent en open-space. L’ensemble est complété par la présence de petits bureaux complémentaires prévus pour les rendez-vous et les échanges. Notons par ailleurs que l’espace cafétéria et les trois salles de réunions sont mutualisés et accessibles à toutes les entreprises hébergées.

© Guillaume Satre

Ancré dans son contexte

Tandis que la partie opaque du bâti caractérisée par la présence du béton lasuré couleur brique, ancre l’ensemble dans son contexte et entame un joli dialogue avec les immeubles alentour, la partie vitrée, plus éthérée et aérienne se définit par sa grande luminosité qui inonde ses généreux espaces intérieurs.

A chacune des entités, sa spécificité, mais l’ensemble, engagé dans l’accompagnement et l’installation des jeunes entreprises, affirme une certaine sobriété. Cette dernière se manifeste à travers la mise en œuvre de matériaux résistants et des procédés techniques qui garantissent la durabilité. Evoquons par exemple l’utilisation des coursives brise-soleil qui prennent place sur la façade côté sud, la présence des stores réfléchissants, les vitrages performants associés à un mécanisme de rafraîchissement nocturne assurant le confort thermique des usagers, le recours à des systèmes de ventilation qui garantissent le confort d’été mais aussi l’utilisation de panneaux rayonnants qui permettent le bien-être. Soulignons également que, construit sur une parcelle aux dimensions très restreintes, le Brick qui s’inscrit dans le réseau de transports publics de la métropole nantaise, maximise les surfaces végétalisées comme la toiture terrasse plantée et habitée, ainsi que celle sur le local vélo sans oublier la présence des nichoirs et des dispositifs favorables à la biodiversité. Il s’agit d’une séquence architecturale qui tout en faisant un clin d’œil à son passé regarde vers son avenir.

Sipane Hoh

Photo de une : © Guillaume Satre