L’ONCV présente les résultats de son rapport sur l’amélioration du cadre de vie

L’Observatoire National du Cadre de Vie a présenté lors d’un webinaire les résultats de son rapport intitulé « Comment améliorer le cadre de vie de vos administrés ? ». Étaient réunis pour l’occasion l’ensemble des membres de l’ONCV.

Le dérèglement climatique, la hausse démographique et la crise du logement sont autant de facteurs qui doivent nous inviter à penser différemment notre façon de construire. C’est en ce sens que l’Observatoire National du Cadre de Vie (ONCV) a présenté les résultats de son rapport intitulé « Comment améliorer le cadre de vie de vos administrés ? ».

Cadre de vie et changements climatiques font-ils bon ménage ?

Serge Nader, chargé de mission à l’Alliance HQE-GBC, a ouvert les débats en mettant en avant le rapport entre cadre de vie et changement climatique. En effet, les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses nous incitent à réfléchir autrement la manière dont les villes sont conçues.

« Pour améliorer notre cadre de vie, il ne faut pas se limiter à des initiatives isolées, mais à une approche multidisciplinaire autour de plusieurs questions », explique M. Nader, qui ajoute : « Il est question de savoir comment anticiper les impacts du changement climatique sur nos espaces de vie ; quelles solutions mettre en œuvre pour préserver la santé, le confort et la biodiversité ; comment intégrer durablement ces enjeux dans nos politiques et nos projets d’aménagement ? ».

Aujourd’hui, il est primordial de prendre en compte les critères de santé et de confort dans la conception des espaces bâtis. Une règle qui doit également s’appliquer à l’existant. « Il faut chercher à mieux aménager les toitures, trouver le moyen de les végétaliser, de les équiper avec des systèmes de cool-roofing. Des tests ont montré qu’on pouvait gagner 4°C sous les toits avec ce genre de solutions », souligne M.Nader.

En plus de la gestion des eaux pluviales, il est aussi question d’adapter les formes urbaines pour le confort et la résilience. Celles-ci doivent être étudiées de façon à limiter l'exposition des occupants aux aléas climatiques. On parle notamment du fait de prendre en compte les données aérauliques, climatiques et des zones inondables dans la conception des formes urbaines.

L’importance de la biodiversité dans le bien-être des administrés

La nature et la biodiversité jouent également un rôle majeur dans le bien-être des habitants. Selon Robin Chalot, de l’Association Française Interprofessionnelle des Écologues, la nature en ville occupe diverses fonctions, allant des activités de loisirs à la protection contre les risques environnementaux, comme les vagues de chaleur ou encore les inondations.

Cependant, pour tirer bénéfice de cette biodiversité, il est important de la prendre en compte dans les projets d’aménagement urbain. Il est primordial de concilier les besoins humains avec ceux des autres espèces.

Les sols, qui sont un nid de biodiversité, doivent également faire l’objet de la plus grande attention. En effet, ces derniers contribuent à la fertilité, à la régulation du climat et à la santé humaine. Une biodiversité invisible à l’œil nu, mais indispensable pour le bon fonctionnement des écosystèmes, et donc pour le bien-être des habitants.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock