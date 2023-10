La directrice de l’aquarium Océanopolis de Brest (29) a annoncé un vaste projet de rénovation et d’extension de l’établissement touristique, visant notamment la construction d’un bâtiment d’accueil, et la rénovation de deux « pavillons ». L’objectif : stabiliser la fréquentation autour de 450 000 visiteurs par an.

Le centre Océanopolis de Brest va entamer sa mue jusqu’en 2025, a annoncé la directrice de l’établissement. Créé en 1990, cet aquarium est aujourd’hui devenu le premier équipement touristique payant de Bretagne. Sur le seul été 2023, l’établissement a recensé 197 000 visiteurs.

« L'objectif de ce projet, c'est de faire venir et revenir et de stabiliser notre fréquentation à un niveau de 450 000 visiteurs par an», a expliqué Nathalie Péron-Lecorps, sa directrice.

Vers la construction d’un bâtiment d’accueil et la rénovation de pavillons existants

Le projet de rénovation et d’extension prévoit la construction d’un bâtiment d’accueil avec boutique en ossature bois, toiture végétalisée, panneaux photovoltaïques, et récupération des eaux de pluie pour les toilettes. Un nouvel espace dédié aux enfants sera également créé pour proposer 15 dispositifs de médiation ludiques et pédagogiques autour de cinq thématiques.

Parmi les autres nouveautés : le pavillon « polaire » deviendra le pavillon « austral » avec des bassins transformés, un parcours plus immersif, et une scénographie recomposée. Le pavillon « tropical » sera également rénové, avec une mise à jour de son contenu scientifique, notamment autour des requins, et l’arrivée de coraux mésophotiques, qui peuvent vivre entre 30 et 200 mètres de profondeur dans des zones à très basse luminosité.

Le coût de ces travaux est estimé à près de 34 millions d’euros, financés à 46 % par la métropole de Brest, 21 % par la région Bretagne, et 10 % par l’État.

Le centre restera ouvert pendant toute la durée des travaux, avec un parcours de visite adapté.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock