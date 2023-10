Comme annoncé par le président de la République, Saint-Étienne accueillera bien la future Galerie nationale du design. Plus précisément dans l’ancienne Manufacture Impériale d’Armes de guerre, dont la réhabilitation a été confiée à l’agence d’architecture Silt.

Le président de la République Emmanuel Macron l’avait annoncé il y a plus d’un an lors du festival France Design Week 2022 : la future Galerie nationale du design s’implantera à Saint-Étienne.

EN DIRECT | Discours du Président @EmmanuelMacron à l'occasion de la 3ème édition de la France Design Week. https://t.co/d90OosRWxG — Élysée (@Elysee) September 14, 2022

La nouvelle galerie ouvrira ses portes en 2025. Diverses collections de design - issues notamment du Centre Pompidou, du Mobilier national, du Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole - seront exposées sur ces 1000 m2 d’espace. Plus précisément sur le quartier de la Cité du design, ce qui fait du chantier une réponse à l’opération Cité du design 2025.

Soutenu par Saint-Étienne Métropole, le projet propose un « profond renouvellement urbain », « dans le but de rendre le design accessible à toutes et tous », lit-on dans un communiqué sur le chantier. « Lieu incontournable de la création et de l’innovation, la Cité du design, véritable outil d’attractivité de notre territoire, s’apprête à se transformer, à devenir, plus que jamais le berceau français du design », déclare Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole.

Perspective Cité du design 2025 - Crédits photo : Saint-Étienne Métropole / Saguez & Partners

« C’est bien un lieu résolument évolutif qu’il nous a été proposé de réhabiliter »

Et pour le berceau français du design, il fallait bien un édifice d’envergure. Le choix s’est porté sur l’ancienne Manufacture Impériale d’Armes de guerre. Érigé en 1864, l’ancien bâtiment industriel a enduré différentes modifications mais a conservé sa structure d’origine.

« En réunissant, dans ce lieu unique empreint d’histoire, les plus grandes collections nationales, nous entendons créer le seul lieu qui fera le récit de l'histoire du design », se réjouit Gaël Perdriau.

Suite à un appel à projets, l’agence d’architecture Silt s’est vu confier le projet de réhabilitation de l’usine, protégée au titre de monument historique. Épaulés par les scénographes et muséographes de dUCKS scéno, les maîtres d’œuvre ont imaginé pour la future Galerie nationale du design un «espace modulable qui transcende le temps ».

Entrée de la galerie nationale du design - Crédits photo : Silt architectes/Piotr Banak

« Le bâtiment a subi plusieurs transformations au cours du temps. Effectivement, au départ, il était composé d'un grand ensemble en forme de double H. On avait 4 grandes nefs parallèles, qui étaient constituées de murs en pierre, avec un remplissage de briques et surmontées d'une charpente métallique, avec ce qu'on appelle des fermes Polonceau, qui sont de très belle facture. Deux de ces bâtiments au cours du temps ont été transformés. On a déposé les fermes Polonceau, pour venir les surélever par une structure en béton. C’est le cas du bâtiment, où il y aura à l'avenir la future galerie nationale du design », développe Philippe Reach, architecte associé de l'agence Silt.

« On a absolument tenu à laisser voir le fil de l'histoire et notamment la beauté et l'ingéniosité de ces charpentes, qu'on pourra avoir donc dans la Halle événementielle. Dans la Galerie nationale du design, on verra plutôt les poutres en béton, qu'on a aussi tenu à laisser apparaître et à ne pas cacher. Elles seront sablées de manière à révéler aussi leur matière », abonde-t-il.

Une grande nef « modulable » pour accueillir une salle d’exposition

Dans le détail, la Galerie nationale du design sera aménagée au sein du bâtiment 242.

Salle d'exposition de la Galerie nationale du design - Crédits photo : Silt architectes / Piotr Banak

« Dans une perspective de contrôle hygrométrique et de température, mais aussi de développement durable, l’ensemble des murs périphériques seront doublés par du béton de chanvre, matière à base de chaux. Les murs intérieurs seront pour leur part recouverts de bois », décrit l’agence d’architecture Silt.

Halle évènementielle dans le cadre du projet Cité du design 2025 - Crédits photo : Silt architectes/Piotr Banak

En parallèle, le bâtiment 243 sera dédié à l’accueil du quartier créatif - prévoyant une billetterie, une boutique-librairie, ainsi que la Grande halle événementielle -, tandis qu’un bâtiment sera construit pour abriter des ateliers de fabrication.

Accueil quartier créatif dans le cadre du projet Cité du design 2025 - Crédits photo : Silt architectes/Piotr Banak

« Les visiteurs seront accueillis dans un hall d’une double hauteur. Dans une démarche pédagogique et d'accessibilité, le hall sera ouvert à tous et meublé de réédition d'objets de design qui pourront être manipulés et utilisés par le public. L’atelier pédagogique se trouvera en mezzanine », lit-on également.

Cependant réhabiliter une structure industrielle aussi ancienne implique-t-elle un contrôle sur les normes, notamment sanitaire ? « Ça a été mené par la maîtresse d'ouvrage, donc Saint-Étienne Métropole. Nous, aujourd'hui, on intervient dans un environnement qui est déjà sécurisé », nous répond l'architecte Philippe Reach.

Une consultation pour désigner les entreprises de travaux

La réhabilitation de la Manufacture Impériale d’Armes de guerre fera appel à plusieurs entreprises : gros œuvre, maçonnerie, restauration de charpente métallique, serrurerie, menuiserie intérieure, charpente bois pour la Halle événementielle, ventilation pour le contrôle hygrométrique propre aux musées... Celles-ci pourront répondre à une consultation sur le marché public. « Elle devrait avoir lieu durant tout le mois de novembre. Les candidats auront un mois pour répondre. Les entreprises devraient être désignées courant février », nous précise Philippe Reach de l'agence Silt.



Virginie Kroun

Photo de Une : Perspective Cité du design 2025 - Galerie nationale du design - Crédits photo : Saint-Étienne Métropole / Saguez & Partners