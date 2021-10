Les sols Tarkett revêtent la Philharmonie de Paris

La Philharmonie des Enfants, parcours initiatique à la musique et aux sons, a ouvert ses portes ce mercredi 29 septembre au sein de la Philharmonie de Paris, après trois ans de travaux. Pour cet espace, les revêtements de sols du fabricant Tarkett ont été sélectionnés. Un choix motivé par la gamme chromatique de la marque, cohérente avec la scénographie du projet, qui exigeait également le respect de la santé, de l’environnement et du confort.

Située dans le Parc de la Villette, la Philharmonie de Paris a officiellement ouvert les portes de son espace dédié aux enfants 4 à 10 ans : la Philharmonie des Enfants. D’une surface de 1 000 m2, la nouvelle structure propose aux jeunes visiteurs un parcours d’exploration du son et de la musique, en toute autonomie.

« La Grande place », couverte par le sol vinyle Tarkett de la gamme Tapiflex Platinium-SNOW-Light Grey. Crédit photo : William Beaucardet

Reproduire les gestes d’un chef d’orchestre, jouer au pitch-pong avec sa voix, écouter sur une mappemonde des chants du monde entier… Les animations ludo-éducatives sont diverses et rejoignent la mission de pédagogie et sensibilisation à la musique que la Philharmonie de Paris s’est fixée. Le tout servi par une mise en scène abstraite et colorée, conçue sur trois ans par la designer Constance Guisset.

L'installation « Portraits qui chantent », couverte par le sol vinyle Tarkett de la gamme Tapiflex Excellence - LONG MODERN OAK-NATURAL. Crédit photo : William Beaucardet.

Des choix scénographiques servis par les revêtements de sol Tarkett

L’intéressée souhaitait rester dans la suggestion, « sans copier un lieu identifiable comme une cabane ou un studio », de façon à ce que l’enfant puisse « imaginer et ressentir les choses à sa manière. Les couleurs et les formes ont été travaillées pour que cela reste amusant et accessible pour les enfants, sans être infantilisant », confie-t-elle dans le cadre d’une interview réalisée par Josselin Carré, réalisateur de documentaires et de captations de spectacles vivants.

Une scénographie qui a notamment puisé son inspiration parmi les gammes chromatiques de la marque Tarkett. Dans le détail, la designer a choisi neuf références de matériaux en vinyle parmi les gammes Tapiflex Excellence et Platinium, pour recouvrir les sols et le mobilier du parcours.

La « Forêt des sons », couverte par les sols vinyle Tarkett de la gamme Tapiflex Excellence - LONG MODERN OAK-NATURAL et de la gamme Platinium-SNOW-Mustard . Crédit photo : William Beaucardet

Variant entre les tons moutarde et gris, les revêtements sélectionnés ont également des propriétés acoustiques, dotés d'une couche intermédiaire en mousse capable de réduire la transmission du son et d'absorber les chocs.

De plus, les solutions, classées U3U4, sont conformes aux critères de trafic, d’entretien et de confort, indispensables pour l’espace ludique. Les collections Tapiflex Excellence et Platinium sont aussi 100 % recyclables, 100 % sans phtalate, et avec des émissions de composés organiques volatiles (COV) ultra-faibles. L'objectif de la marque étant d’offrir une bonne qualité de l’air intérieur au sein des nombreux îlots abrités par la Philharmonie des Enfants.

Virginie Kroun

Photo de Une : William Beaucardet