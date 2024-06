Située en région Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, l’agence d’architecture Line UP Architecture - Chloé Lauriot Prévost et Alexandre Plantady - basée à Rennes a réalisé pour Archipel Habitat, un ensemble immobilier comprenant seize logements et six maisons individuelles. Un projet qui se caractérise par ses volumes raisonnés et ses lignes pures.

Situé au cœur de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, le projet occupe la place d’une ancienne friche agricole. Le programme - composé de logements sociaux et en accession sociale - est complexe. Comment faire cohabiter des habitats collectifs avec des maisons individuelles sur une parcelle de forme irrégulière, à la fois linéaire et très étirée, tout en garantissant à tous les habitants le confort nécessaire ?

La réponse des architectes de Line UP est empreinte de simplicité et de justesse. Plusieurs entités réparties habilement sur le terrain se lient entre elles, à travers un espace public ordonné en engendrant un ensemble cohérent et fonctionnel.

Crédits photo : Nicolas da Silva Lucas

Une douce transition

Orientées est-ouest, les six maisons individuelles se positionnent à l’arrière de la parcelle, le long de la cour plantée. Les architectes ont pensé à établir une douce transition entre les maisons pavillonnaires voisines et les habitations de trois étages. C’est pourquoi, ils les ont implantées en bande. Les habitants identifient leur maisonnée grâce aux volumes découpés et orientations des toitures, qui génèrent de la diversité tout en gardant une cohérence générale.

Les architectes soulignent que la cour plantée participe pleinement à l’identité de l’opération grâce au jeu de bandes de béton balayé et d’espaces verts plantés. Ces derniers participent à faire disparaître les limites entre les espaces dédiés au stationnement automobile et ceux destinés aux piétons. Cet aménagement volontaire invite les habitants à s’approprier cet intervalle et d’y multiplier les usages.

Crédits photo : Nicolas da Silva Lucas

Généreux et lumineux

Le projet se distingue par sa couleur blanche laiteuse agrémentée de quelques touches de bois de mélèze et recouverte de tôle ondulée pailletée. Les différents balcons viennent apporter un certain dynamisme à un ensemble à l’allure disciplinée, mais néanmoins intemporel. Quant aux annexes en bois, elles rythment les volumes linéaires et accueillent des usages domestiques.

Les intérieurs sont à l’image de l’extérieur, généreux et lumineux, il s’agit d’espaces confortables aux traits minimalistes et aux détails soignés. En effet, depuis la création de leur agence, les deux architectes Chloé Lauriot Prévost et Alexandre Plantady ont à chaque fois étudié avec minutie l’histoire des lieux, les contours d’un terrain et les diverses impondérables d’un projet. C’est en croisant les différents antagonismes qu’ils engendrent une réalisation sur-mesure capable d’étayer sa nouvelle histoire. Forte de son expérience et fidèle à ses valeurs, Line UP Architecture a réalisé à Noyal-Châtillon-sur-Seiche un ensemble pérenne !

Sipane Hoh

Photo de une : Nicolas da Silva Lucas