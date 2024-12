Le Village des Athlètes labellisé “ÉcoQuartier Livré”

Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine et Florian Bercault, Président de la commission nationale ÉcoQuartier, étaient au Village Olympique et Paralympique à Saint-Denis pour remettre à Yann Krysinski, directeur général exécutif de la Solideo, le label « ÉcoQuartier Livré » pour le Village.

La Solideo, société chargée de la livraison du Village Olympique et Paralympique, semble avoir remporté son pari, celui d’assurer une deuxième vie au site une fois les olympiades terminées. Gage de cette réussite, le village s’est vu remettre par Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine et Florian Bercault, Président de la commission nationale ÉcoQuartier, le label « ÉcoQuartier Livré ».

Des quartiers écologiques et inclusifs

Les athlètes du monde entier ayant plié bagage depuis plusieurs semaines maintenant, les logements vont désormais connaître un nouveau destin. 2 800 logements seront livrés et 770 destinés à la vente au grand public, le reste comprenant des logements sociaux, des résidences étudiantes, également accompagné de 20 équipements publics et sportifs. Par ailleurs, ces projets ont permis d’expérimenter des solutions en matière d’aménagement.

Le Village a également été labellisé du fait de la place prépondérante accordée au végétal. En effet, 9 000 arbres et arbustes y ont été plantés, et des toitures végétalisées ont également été installées. L'ambition est claire : inscrire ces espaces dans une dynamique circulaire exemplaire. La conception bioclimatique avancée a encouragé l’usage des ressources naturelles comme la ventilation naturelle efficace, pour limiter l’usage de la climatisation.

Ce quartier flambant neuf, par le biais de Yann Krysinski, directeur général exécutif de la Solideo, a également été récompensé pour l’offre diversifiée qu’il propose. Ce dernier propose en effet des logements sociaux, des résidences familiales, étudiantes et séniors. Il peut ainsi répondre à des besoins variés, tout en garantissant des espaces de vie à l’accessibilité universelle. Par ailleurs, les routes environnantes ont été repensées afin d’offrir un cadre urbain en faveur des déplacements doux.

« Ce projet a également permis d’accélérer le désenclavement des territoires longtemps marginalisés. En Seine-Saint-Denis, les Jeux ont agi comme un catalyseur de projets essentiels de mobilité et d’infrastructures. Grâce à ces investissements, des milliers de Franciliens bénéficieront demain d’un meilleur accès à l’emploi, aux services et à une qualité de vie supérieure », ajoute Valérie Létard.

Un héritage immatériel bien présent

Le Village Olympique et Paralympique a également permis de réinventer les cadres méthodologiques et réglementaires des grands projets urbains. Grâce aux règles innovantes prévues par les Lois JOP et un travail de coordination poussé, des infrastructures modulables ont été conçues dans des délais pourtant réduits. Ces innovations s’appuient sur des outils tels que les permis de construire à double état qui permettent des ajustements temporaires aux règles locales pour accélérer les chantiers tout en maintenant leur cohérence avec les plans d’aménagement urbain.

Un référentiel accessibilité universelle a également été réalisé. Ces innovations ouvrent la voie à leur réutilisation pour d’autres projets d'envergure, comme les Jeux d’hiver de 2030, mais aussi à une généralisation pour en faire bénéficier davantage de projets sur tous les territoires.

Ce quartier novateur redouble également d’ambition sociale forte. La Charte en faveur de l’emploi et du développement territorial a fixé des objectifs précis, notamment en réservant 10 % des heures travaillées à des personnes éloignées de l’emploi, et en attribuant 25 % des marchés à des TPE, PME et structures de l’économie sociale et solidaire (ESS). La lutte contre le travail illégal et le renforcement de la sécurité sur les chantiers ont également été des priorités.

« Ce lieu, qui était hier encore un chantier ambitieux, est devenu un symbole vivant de notre capacité à construire une France résolument tournée vers l’avenir. Ici, nous célébrons bien plus que des aménagements : nous célébrons une vision commune pour des villes durables, inclusives et exemplaires. Les JOP de 2024 incarnent ce que nous pouvons accomplir collectivement lorsque l’ambition, la gouvernance et l’innovation convergent. En Seine-Saint-Denis, l’impact est tangible, immédiat et prometteur. C’est un héritage qui marquera nos territoires bien au-delà de 2024 », a déclaré Valérie Létard lors de sa visite du Village le 28 novembre dernier.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock