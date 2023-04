Dans le cadre d’un ensemble urbain conçu par Leclercq Associés, Pietri Architectes a livré un projet nommé Les Séquoias, qui se caractérise par son impeccable insertion dans un environnement riche sur le plan de la biodiversité.



Mettant en avant les enjeux de conservation et de préservation du milieu naturel, l’ensemble se compose de deux bâtiments dont les formes s’opposent, tout en présentant des traits épurés et des lignes sobres.

Deux entités de logements qui s’opposent et se complètent

C’est dans le quartier de Vilgénis situé au nord-ouest de la ville de Massy, que Pietri Architectes a implanté son projet. En effet, le domaine englobe un parc naturel de plus de 20 hectares, ainsi qu’un château et ses communs classés. Le secteur était autrefois une propriété d’Air France. Il fut entièrement réaménagé il y a une dizaine d’années, avec la création d’un nouveau quartier d’habitation et d’un espace accessible au public au sein d’un bois.

Projet Séquoia de Pietri Architectes à Massy (91) - Crédit photo : Hugo Hebrard

C’est un riche programme urbain qui s’inscrit dans un environnement paysager et préserve les vues tout en maintenant la biodiversité du site. Plusieurs agences d’architectures ont amené leur pierre à l’édifice. Nous pouvons trouver des résidences collectives signées KOZ Architectes, Itar Architectes et Ameller Dubois. Tous répondent avec un grand tact aux diverses exigences environnementales du projet.

Les 76 logements conçus par Pietri Architectes s’articulent autour d’un jardin, préserve quelques arbres remarquables et comprend deux entités, dont les deux architectures respectives se complètent et s’opposent. Alors que le premier bâtiment arbore une forme cubique et monolithique, le deuxième bâtiment offre un linéaire qui s’étire en palier.

Deux volumes qui dialoguent et offrent des espaces confortables à leurs habitants. Les deux bâtisses se parent de matériaux identiques et de teintes similaires comme la brique beige, un enduit taloché de teinte claire, le bois brulé à la japonaise et le béton brut préfabriqué.

Un clin d’œil esthétique et écologique à l’environnement

Le choix du bois brulé est crucial, en effet, issu d’une méthode ancestrale japonaise, c’est un matériau éco responsable, produit par la biomasse végétale. Mis à part son côté durable, sa couleur foncée fait un joli clin d’œil au majestueux pin noir qui occupe le site. Rappelons que les menuiseries de l’ensemble du projet sont en bois de teinte foncée, soulignant le dessin des ouvertures de chaque bâtiment. Une certaine harmonie se dégage de l’ensemble.

Projet Séquoia de Pietri Architectes à Massy (91) - Crédit photo : Hugo Hebrard



Soucieux de préserver l’environnement végétal, les architectes ont veillé à replanter chaque arbre arraché lors du chantier. De même pour conserver l’identité du quartier, de nouvelles plantations ont été élaborées. Les intérieurs sont d’une grande générosité, ils répondent aux préoccupations actuelles, tout en adoptant des codes architecturaux de logements de grand standing.

Respectueux de leur environnement, à la fois pratiques et confortables, les logements de Pietri Architectes donne une nouvelle dimension au « vivre-ensemble ».



Sipane Hoh

Photo de Une : Hugo Hebrard