À Paris, une majestueuse réhabilitation signée Arte Charpentier

Une restructuration soignée signée Arte Charpentier

Situé non loin des Champs-Elysées, dans la rue de Washington, le projet consiste en la réhabilitation, démolition-reconstruction mais aussi la surélévation d’un ensemble existant, composé de cinq entités appartenant à des époques différentes, assemblées autour d’une cour d’honneur et d’un jardin. L’agence d’architecture Arte Charpentier, après avoir mené une étude minutieuse, a réalisé avec le plus grand tact une réhabilitation globale afin de doter le projet d’une nouvelle identité tout en respectant l’histoire du lieu et l’esprit d’origine.

Un travail de longue haleine qui a nécessité plusieurs recherches et une reconstitution du contexte historique, se basant sur la chronologie des diverses constructions, qui a abouti à la volonté de mettre en exergue l’hôtel particulier construit en 1820 s’identifiant par ses salons historiques et son jardin classé « Espace Vert Protégé́ » mais aussi une autre bâtisse datant des années cinquante. A la place de cette dernière, les architectes ont construit un nouveau bâtiment en structure poteaux-poutres métalliques, dont les façades sont composées de grands panneaux vitrés et encadrés par une trame métallique qui sert également de brise-soleil et incarne la nouvelle identité́ de l’immeuble tout en tissant un lien entre les bâtisses des différentes époques.

A son tour, l’immeuble Haussmannien, a fait l’objet d’une harmonisation de ses niveaux avec ceux des parties neuves. Deux entités neuves agrémentées de terrasses végétalisées, se sont greffées à l’ensemble du projet, côté́ cour d’honneur, autour du jardin. ULTEAM respire le bon goût mais aussi l’efficacité et la fonctionnalité. En effet, le projet est doté de circulations agréables entre les étages, il propose des plateaux flexibles, généreux et lumineux qui s’adaptent à plusieurs types d’aménagement, de quoi assurer le bonheur de tous les usagers.

Un véritable travail d’orfèvre

Tandis qu’au sous-sol, un auditorium de 156 places, prend place, se développant sur deux niveaux, le hall situé au centre de l’immeuble historique, est très largement ouvert sur la cour. Nous y trouverons des matériaux nobles tels que le marbre, l’albâtre et le laiton. Les parties historiques de l’hôtel particulier ont été́ restaurés à l’authentique.

L’opération de restructuration s’avère être un véritable travail d’orfèvre. A la fois complexe et minutieuse, l’intervention entame un dialogue subtil entre le nouveau et l’existant et donne naissance à un ensemble tertiaire de 6189 m², baptisé ULTEAM bénéficiant d’une augmentation de surface de 1700 m². La partie neuve est

couronnée par un volume en surélévation, aux traits fluides, largement vitré et baigné de lumière, il offre une vue imprenable sur les toits de Paris.

Une multitude de qualités

Dans leur souci d’apporter le meilleur, les architectes ont doté l’ensemble de plusieurs espaces extérieurs. Citons par exemple la cour d’honneur aménagée en patio paysager, le jardin à la française classé mais aussi les nombreuses terrasses végétalisées en prolongement des bureaux, sans parler de la terrasse panoramique. En tout, 1 530 m² de terrasses et d’espaces verts qui apportent non seulement un certain bien-être mais favorisent les rencontres. Un petit coup de cœur pour les deux « chambres rustiques » situées en bordure du jardin qui peuvent être utilisées comme des lieux de travail exceptionnelles, il s’agit de deux tanières tressées par l’artiste et paysagiste Stéphanie Buttier qui feront le bonheur des utilisateurs des lieux.

Finalement, soulignons que ULTEAM qui a porté une attention particulière au réemploi des matériaux, répond aux meilleurs standards environnementaux et a obtenu plusieurs certifications. C’est une réalisation tout en finesse qui mérite l’attention !

Sipane Hoh

Les photos : Boegly-Grazia