Avec sa forme en croix très particulière, l’immeuble de bureaux Metroscop, datant des années 1970, connaît un second souffle grâce à un esthétisme plus moderne et performant. Situé dans le quartier d’affaires dynamique de Créteil l’Echat en région parisienne, l’immeuble a été réhabilité par l’agence Quadri Fiore Architecture.

C’était un défi de taille qui lui a valu le prix de la 18ème édition au Palmarès Architecture Aluminium Technal 2019. L’agence Quadri Fiore Architecture a su faire évoluer dans le temps un bâtiment construit dans les années 1970 à aujourd'hui. Le but de cette rénovation était de mener à bien les travaux rapidement, en accord avec le budget proposé.

L’agence d’architecture a ainsi proposé au maître d’ouvrage une rénovation d’ampleur, sans toutefois modifier à la structure en béton préfabriqué. Cet immeuble en forme de croix de plus de 14 000 mètres carrés a été notamment réaménagé grâce au savoir-faire de l’aluminier agréé Technal Stim Technibat. Près de 2 000 chassis Soleal 65 ont été installés à la place des ancienne fenêtres en bois et PVC. Plus modernes, ces menuiseries se conjuguent avec une haute performance d’isolation thermique (R+10).

Le doré, reflet de la qualité Technal

Pour redonner vie et redorer l’image de cet immense bâtiment, Quadri Fiore Architecture a proposé une rupture de couleur, entre la palette sobre des façades d’origine et des teintes ocrées chaleureuses et intemporelles des menuiseries Technal. Ces dernières viennent ainsi se marier au bardage métallique et au revêtement minéral blanc de l’enveloppe. L’alliance de ces couleurs donne au bâtiment une aura solaire le jour et une nuance plus sombre et tamisée la nuit.

Côté intérieur, grâce aux ensembles menuisés Soleal 65, la luminosité est conservée au maximum, offrant par la même occasion une performance thermique adéquate pour les occupants. Les menuiseries possèdent des dimensions L. 1 x h. 1,50 m, sur 90 % de la façade. Seules celles du rez-de-chaussée et du 3ème étage sont agrémentées en supplément d’allèges vitrées. Les profilés ont été créés pour intégrer directement les stores à l’ensemble.

Avant les travaux ©Technal

