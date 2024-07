La piscine olympique Georges Vallerey est prête pour l’avenir

Une réhabilitation minutieuse doublée d’un savoir-faire méticuleux a réinventé un emblématique équipement parisien : la piscine olympique Georges Vallerey. La rénovation lourde et tout aussi complexe a été menée par AIA Life Designers, une agence aux références reconnues, œuvrant depuis 1965 sur divers projets d’envergure.

Dans le XXème arrondissement de Paris, la piscine olympique Georges Vallerey est une institution. En effet, réalisée en 1924, c’est dans cet équipement à l’architecture typique que se sont déroulées les épreuves de natation, de plongeon et de water-polo des Jeux Olympiques d’été.

L’édifice, révolutionnaire pour son époque, a subi une rénovation en 1986 par l’architecte Roger Taillibert. En plus de la restauration du bassin olympique de 21 m de large et 50 m de long et la modification des façades en béton, l’homme de l’art lui a octroyé un toit ouvrant novateur. Restaurer un tel édifice n'est pas une chose aisée. Mandatée pour mener à bien le projet, l’agence AIA Life Designers a fait tout son possible pour adapter l’ensemble aux usages actuels, tout en préservant l’esprit d’un monument symbolique.

Un chantier alambiqué qui devait terminer dans les temps pour être utilisé comme site d’entraînement (natation, natation marathon et natation triathlon) pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. La visite racontée par les architectes qui ont suivi l’opération, a été édifiante. L’équipement vieilli tout au long des ans a subi un véritable coup de neuf. L’ensemble a été remanié avec tact. Chacune des interventions a été exigeante et nécessaire. Le chantier a débuté en septembre 2022 par une phase de curage et de dépollution qui a duré quatre mois, puis, ont suivi les autres interventions jusqu’en en mars 2024. L’ensemble, reconsidéré, est ainsi prêt pour une nouvelle destinée.

Intérieur de la piscine olympique Georges Vallerey - Crédits photo : H. Hebrard

Une opération plurielle

L’opération de la réhabilitation a été plurielle. Outre la pose de nouveaux carrelages et cloisons, la création des espaces d’accueil et de circulation confortables, sécurisés et adaptés aux normes d’hygiène et d’accessibilité actuelles, le badigeonnage de la charpente métallique par un produit antirouille ou le traitement des pathologies du béton, il a fallu mettre aux normes et revoir l’ensemble du mécanisme de la toiture mobile. Constituant un véritable challenge pour les architectes, cette dernière fait partie des rares toitures amovibles de la capitale française, un équipement qui restera aux services de tous les usagers une fois les Jeux paralympiques terminées.

Les architectes, éveillés sur les notions des valeurs environnementaux et du recyclage urbain, ont eu recours au procédé d’up-cycling. Toutes les poutres démontées de la charpente ont été déléguées à l’atelier de l’entreprise Mathis, qui a sélectionné certains éléments envoyés à l’entreprise de menuiserie intérieure Bonnardel. Ces derniers ont été réutilisés pour la création de mobilier comme le comptoir d’accueil, les bancs en nervures rythmées qui agrémentent le hall d’entrée ainsi que les signalétiques qui dégagent une forme minimaliste très particulière. Toujours dans une logique de sobriété, rappelons que l’entreprise Mathis a préfabriqué en atelier les douze arcs et diverses faîtières de la nouvelle charpente du toit mobile qui ont été acheminés par camion et assemblés in situ. Il s’agit de bois en lamellé-collé de pin Douglas, issu de forêts éco-certifiées des Vosges et du Jura.

Intérieur de la piscine olympique Georges Vallerey - Crédits photo : H. Hebrard

Un travail habile

Le bâti conserve plusieurs particularités dont fait partiela position de son bassin hors sol. En effet, le visiteur peut accéder directement au 2ème étage de l’équipement, ce qui rend accessible l’ensemble en sous face et facilite sa maintenance. Rappelons que les architectes ont renouvelé toute la partie technique contenant les traitements d’eau et d’air, des critères indispensables au fonctionnement d’un tel équipement.

Finalement soulignons qu’en plus des travaux de mise aux normes, la façade principale en béton a été nettoyée et les autres façades ont subi un ravalement complet. La réhabilitation de la piscine Vallerey s’est déroulée dans le respect des règles actuelles, les architectes de l’agence AIA Life Designers ont accompli un travail habile qui a revalorisé l’ancien sans altérer sa beauté. Entre finesse et distinction, une nouvelle page s’ouvre pour un équipement parisien de grande qualité.

Sipane Hoh

Photo de Une : H. Hebrard