Aléonard dévoile les lauréats de l’édition 2024 de ses Trophées. Découvrez les 5 projets récompensés, qui mettent à l’honneur la rénovation du patrimoine et le panachage.

Chaque année depuis 2005, Aléonard organise ses Trophées. L’objectif : valoriser et récompenser le savoir-faire des artisans couvreurs ayant mis en œuvre les tuiles plates en terre cuite Aléonard.

Pour cette nouvelle édition, 51 dossiers de candidature ont été examinés au sein de 4 catégories : Premier chantier, Monument historique, Édifice et patrimoine, et Demeure Aléonard. Un prix spécial du jury a également été remis.

Le prix « Premier chantier » a été décerné à l’entreprise Benard Couverture (18), qui a réalisé pour la première fois une toiture en tuiles Aléonard pour une bâtisse située dans le Cher (18). Pour cette toiture de 225 m2, les tuiles « Saint-Vincent » 16x27 rectangulaires en coloris Ambre clair ont été mises en œuvre.

©Benard Couverture - Aléonard

Le prix « Monument historique » a quant à lui été remis à l’entreprise SFC Toiture (14) et à l’architecte Jean-François Bodin (75) pour la rénovation de la maison du Bois des Moutiers, en Seine-Maritime (76). Cette rénovation a été réalisée dans le respect du style architectural de ce manoir datant de 1898. Un panachage de différentes tuiles Aléonard a été choisi, parmi lesquelles les tuiles Pontigny et les tuiles Esprit patrimoine, en différents coloris (vieilli naturel, Rouge de mars, Noir de Vigne, Ocré Lichen, ou encore Vert de Lichen).

©SFC Toiture - Aléonard

Dans la catégorie « Édifice et patrimoine », c’est la rénovation du châtelet d’entrée du château d’Époisses (21), qui a été récompensée, et plus précisément le travail de l’entreprise Barbaud. Encore une fois, un panachage a été mis en œuvre, avec 2 modèles de tuiles et 5 coloris.

©Barbaud - Aléonard

Dans les Yvelines (78), c’est la toiture d’un domaine composé de plusieurs bâtiments, représentant un total de 1 000 m2, qui a reçu le prix de la « Demeure Aléonard ». L’entreprise Léonardis Couverture (78), est à l’origine de ce travail.

©Léonardis Couverture - Aléonard

Enfin, le prix spécial du jury a été remis à l’entreprise Barnichon (03) pour la rénovation d’une maison individuelle située dans l’Allier. Le jury a salué l’audace du couvreur qui est passé de la tuile à emboitement à la tuile plate.

©Barnichon - Aléonard

Claire Lemonnier

Photo de une : ©SFC Toiture - Aléonard