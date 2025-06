Tuiles terre cuite : Terreal lance deux nouveaux coloris

Le printemps est synonyme de nouveauté pour Terreal (groupe Wienerberger), qui annonce le lancement de deux nouveaux coloris « Aurore » et « Dune », particulièrement adaptés aux toitures du nord-ouest de la France.

Un an après son rachat par le groupe autrichien Wienerberger, fabricant de tuiles en terre cuite Terreal annonce lancer deux nouveaux coloris pour ses tuiles plates « Pommard » et « Rustique ».

Avec les coloris « Aurore » et « Dune », Terreal entend s’adapter au mieux aux spécificités des terroirs et à leur patrimoine architectural.

Des coloris adaptés aux toitures allant de la Normandie aux Pays de la Loire

Grâce à ses nuances cuivrées rouges et orangés, le coloris « Aurore » apporte des teintes chaudes. Il se révèle particulièrement approprié pour les toitures de l’Île-de-France, du Centre et de la Normandie.

Davantage dans des tons ocres et roses, mais aussi verts, le coloris « Dune » est de son côté particulièrement adapté aux villages historiques de la vallée de Chevreuse et des Pays de la Loire. « Ces nuances, plus claires ou plus foncées, participent à l'aspect vivant de cette teinte, qui semble évoluer en fonction de la lumière et de l'angle de vue », souligne Terreal. À noter que ce coloris est pour le moment uniquement disponible pour le modèle « Pommard », qui, avec ses irrégularités, imite les toits d’antan.

Les deux nouveaux coloris « Aurore » (en haut) et « Dune » (en bas)

Dans une logique de circuits-courts et de réduction de son empreinte carbone, Terreal fabrique trois modèles de tuiles plates dans son usine de Bavent, dans le Calvados (14). L’argile utilisée provient par ailleurs de carrières situées à proximité.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock