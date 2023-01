Trophées Béton Écoles : 4 étudiants récompensés !

Organisé depuis dix ans par l'association Bétocib, le CIMbéton et la Fondation École Française du béton (EFB), sous le patronage du ministère de la Culture, le Trophée Béton Écoles édition 2022, présidé par Philippe Cieren, directeur de l’École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, a récompensé 4 étudiants en architecture.

Le Trophée Béton Écoles a pour ambition de révéler les jeunes talents des écoles d’architecture françaises afin de leur offrir une visibilité à l’orée de leur vie professionnelle.

Pour cette 11ème édition, le concours s’est décliné en deux catégories pour désigner les lauréats. La catégorie du projet de fin d’étude (PFE) récompense les jeunes diplômés et met en lumière les qualités esthétiques, environnementales et techniques des projets.

Pour la première fois cette année, la catégorie Studio, en partenariat avec la Fondation Le Corbusier, s'ouvre aux étudiants en architecture du premier et second cycle. Ils sont invités à réinterpréter deux œuvres architecturales non réalisées par Le Corbusier - architecte moderne du 20ème siècle - selon une expression graphique libre (dessin, peinture, collage, maquette).

Les candidats peuvent se présenter soit de manière individuelle, soit en équipe, constituée au minimum d'un étudiant architecte, et pouvant également intégrer d’autres étudiants architectes et/ou un étudiant ingénieur.

Cette année, parmi les 114 postulants inscrits, douze projets ont été sélectionnés. À l’issue de la journée de délibération, organisée jeudi 12 janvier dernier à la Maison de l’Architecture Île-de-France, quatre lauréats ont été désignés.

1er Prix - Catégorie PFE :

Il a été attribué à Éloi Richiero, étudiant à l'École nationale supérieure de Strasbourg pour son projet « Mur-Eau : Comment se saisir de la question du milieu pour retrouver une centralité à la ville de Duingt ? ».

2ème Prix - Catégorie PFE :

Achille Anjoras et Théo Braghini, tous les deux étudiants à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Belleville, sont les lauréats de ce 2ème prix pour leur Data-center végétal.

3ème Prix - Catégorie PFE :

Le 3ème prix à été remis à Nathan Granger, étudiant à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne pour son « Musée de l'Anthropocène ».

Mention Spéciale AAIIA :

Cette mention spéciale, créée en 2021 pour les binômes ou les doubles diplômes architectes – ingénieurs, a été attribuée à Rachel Rouzaud et Marie Saracco, étudiantes à l'École Nationale Supérieur d'Architecture de Versailles. Intitulé Sept Mazets à quatre mains - récit d'un chantier, elles se sont basées sur plusieurs expérimentations autour de l'habitat à partir de maisonnettes en ruines.

Crédit photo - © David Viarouge

Trophée béton Studio :

Émile Cornebois, étudiant à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, a été recompensé pour son projet Maison Citrohan, devenant ainsi le premier lauréat de ce prix.

Outre leur Trophée, les gagnants ont été récompensés d'une gratification allant de 5 000 euros pour le 1er prix PFE à 2 000 euros pour le lauréat de la catégorie Studio. Les onze projets nominés bénéficieront également de publications dans des revues professionnelles, ainsi que d’une exposition à la Maison de l’Architecture jusqu’au 28 janvier.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Laurent Thion, Ecliptique