Mitsubishi Electric lance sa 3ème édition des Trophées 3 Diamants

Créés en 2021, les Trophées 3 Diamants se tiennent tous les deux ans. Pour cette troisième édition, maîtres d’ouvrage, architectes et bureaux d’études peuvent déposer leur candidature jusqu’au 31 mai 2025. Qu’ils soient neufs ou rénovés, les projets représentent tous les marchés de Mitsubishi Electric (immeubles de bureaux, hôtels, usines, magasins, habitat collectif…) ayant été mis en service entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

Équipés d'un système de chauffage/climatisation de marque Mitsubishi Electric, ces bâtiments doivent répondre aux enjeux environnementaux et réglementaires liés au chauffage, à la climatisation, ainsi qu’à la production d’eau chaude sanitaire. Ils devront également s’inscrire dans le cadre de la conception de bâtiments durables et énergétiquement performants, favorisant le bien-être des occupants.

Les candidats concourent dans deux catégories : inférieure ou supérieure à 5000 m². Trois lauréats seront désignés dans chaque catégorie, ainsi qu’un coup de cœur du jury. Le jury indépendant, composé de personnalités reconnues du secteur, délibèrera en septembre.

de gauche à droite : Claire Dollez (journaliste et maîtresse de cérémonie), Gilles Van Kote (Directeur Délégué, Le Monde), Oliver Page (Managing Director France et Architecte, Snohetta), Clémence Saubot (Architecte Associée, SRA), Sébastien Vidal (Directeur Associé, Barbanel)

Les lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie qui aura lieu le 27 novembre 2025 dans un lieu emblématique à Paris. Ils remporteront une campagne de communication valorisant leur projet au niveau national, d’une valeur de 15 000 euros pour le 1er Prix, 10 000 euros pour le 2e Prix et 5 000 euros pour le 3e Prix et le coup de cœur du jury.

« Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle édition des Trophées 3 Diamants », s’enthousiasme Antoine Sanchez, Directeur de la Prescription Nationale chez Mitsubishi Electric France. « Nous invitons les porteurs de projets innovants à déposer leur candidature pour partager avec les professionnels du secteur leur savoir-faire et leurs solutions aux défis d’efficacité énergétique et d’adaptation climatique auxquels doit faire face notre secteur. »

Le défi de la décarbonation

Avec les Trophées 3 Diamants, Mitsubishi Electric souhaite valoriser les bonnes pratiques d’un secteur engagé à relever le défi de l’adaptation climatique, dans une France à + 4°C d’ici la fin du siècle. Le secteur de la construction représente 23 % des émissions de gaz à effet de serre et les normes énergétiques, comme la RE2020, fixent des critères toujours plus exigeants pour les nouveaux bâtiments. C’est pourquoi, Mitsubishi Electric France s’engage et propose des solutions innovantes et durables aux acteurs de ce secteur.

Les deux premiers lauréats de l’édition 2023

Près d’une cinquantaine de professionnels avaient candidaté en 2023. Le jury était présidé par Philippe Pelletier, Président du « Plan Bâtiment Durable » et de « Habitat et Humanisme ».

1er prix > 5000 m² : ORIGINE

Construction d’un ensemble immobilier comprenant 70 000 m² de bureaux, de logements, de commerces et d’une crèche.

1er prix < 5000 m² : SAUSSURE

Réhabilitation lourde d'un immeuble de bureaux des années 1950 d’une surface de 3 000 m².

Crédit Photo à la une : Alexis Goudeau

Pour en savoir plus exit_to_app