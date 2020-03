Présentée à Suresnes jusqu'au 21 juin, une exposition revient sur les liens entre projet pédagogique et architecture. À l'heure de la Réforme de l'enseignement public, le propos est d'actualité.

Revenir sur un siècle de lien entre pédagogie et architecture peut paraître ambitieux. C'est pourtant le but poursuivi par l'exposition que présente le MUS, Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.

La loi Guizot en 1833 instaure un enseignement primaire public, et aura un impact certain sur l'architecture de l'école. Les nombreuses réformes successives qui s'étalent ensuite jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, porteuses d'évolutions majeures dans les techniques éducatives, influeront à leur tour sur l’espace de l’école et son architecture pour le transformer jusque dans ses classes.

Comprendre l'école d'aujourd'hui

L’école s’est construite au fil des ans et des évolutions de pensées. Les méthodes éducatives ne sont pas neutres et sont chargées politiquement et idéologiquement. S’interroger sur l’évolution de l’école de 1833 à 1939, c’est appréhender une partie de notre histoire avec encore aujourd’hui une charge symbolique et un héritage forts. C’est aussi comprendre l’école d’aujourd’hui, son histoire et appréhender l’école de demain et les bouleversements architecturaux que cela induira dans nos paysages et dans ceux de nos enfants.

Pour la première fois, de nombreuses œuvres provenant des collections du Musée Carnavalet, du Musée national de l’Education, du centre de ressources en histoire de l’éducation de Gonesse et des centres d’archives municipales d’Ile-de-France seront présentées en un lieu unique et donneront un nouvel éclairage sur l’histoire de l’éducation française. Autant de bonnes raisons d'aller découvrir cette exposition.

Informations pratiques :

Nom de l'exposition: Bâtir l’école, architecture et pédagogie 1830-1939

Date: Du 13 novembre 2019 au 21 juin 2020

Lieu: Musée d’Histoire Urbaine et Sociale (MUS) 1 place de la gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes

Laurent Perrin