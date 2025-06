Rairies Montrieux dévoile ses nouveautés 2025 en briques et plaquettes

Rairies Montrieux : créativité, technicité et durabilité au coeur des nouveautés 2025

Avec une expertise reconnue, Rairies Montrieux présente ses nouveautés 2025, fruit du travail de son pole recherche et développement. Cette année, l’entreprise met à l’honneur des produits inédits, conçus pour répondre aux exigences techniques, esthétiques et environnementales de tout les projets.

Des solutions sur-mesure et responsables

Deux nouvelles références en aménagement paysager voient le jour :

Un moucharabieh, pensé pour créer ombres et transparences

Un claustra triangle, alliant esthétisme contemporain et utilité architecturale

Performance et finesse : la gamme caractère

Grâce à une cuisson maîtrisée dans nos fours à gaz, la gamme Caractère offre une régularité et une précision parfaite, en totale conformité avec les normes ITE. Déclinée en quatre argiles naturelles elle conserve un relief structuré.

La grande nouveauté : l’application de sept poudres minérales qui enrichissent l’esthétique du matériau en apportant profondeur, reflets et nuances.

Authenticité et résistance : la gamme Remarquable

Cuites au feu de bois à plus de 1 200 °C, ces briques offrent un relief flammé, leur dureté exceptionnelle confère une résistance remarquable aux agressions chimiques et climatiques. Disponibles en finition naturelle ou transparente, elles conviennent aux projets les plus exigeants.

Formats étendus et textures affirmées : la gamme Brut de Four

Cette gamme évolue dans un format 400 mm de long et de 7 effets poudrés. Cuite au four à bois, ces briques, façonnées dans la tradition, révèlent un relief vivant et nuancé.

Une démarche éco-responsable assumée

Les plaquettes grenaillées, issues de la revalorisation de lots non conformes, bénéficient d’un traitement de surface homogène pour un rendu élégant et durable. Cette démarche circulaire illustre l’engagement de Rairies Montrieux pour une fabrication plus responsable.

À cela s’ajoute une brique crue à bilan carbone neutre, idéale pour des habillages intérieurs durables.

