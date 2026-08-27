RAIRIES MONTRIEUX
49430 LES RAIRIES
France
Fabricant français de référence, Rairies Montrieux façonne depuis cinq générations des produits en terre cuite à partir d’argiles extraites dans ses propres carrières à ciel ouvert situées en Anjou. Ce savoir-faire rare, transmis dans le respect des traditions artisanales, permet de proposer des matériaux d’exception pour les façades, les sols, les murs et les aménagements extérieurs.
Implantée au cœur du Val de Loire, terre d’art et d’élégance française, la marque Rairies Montrieux est reconnue par les architectes, artisans et professionnels du bâtiment pour la qualité, la durabilité et la beauté de ses terres cuites.
Des produits en terre cuite pour tous les projets
L’offre Rairies Montrieux est structurée autour de plusieurs gammes adaptées aux besoins des professionnels du BTP, du patrimoine et de la décoration intérieure :
- Façades : plaquettes de parement, briques moulées à la main ou mécaniques
- Patrimoine & monuments historiques : fabrication sur-mesure pour la restauration architecturale
- Sols intérieurs : terres cuites naturelles ou émaillées, pour pose en tapis, frise ou chevron
- Revêtements muraux : crédences, murs de cuisine et de salle de bains en terre cuite
- Aménagements extérieurs : dallages, bordures, accessoires décoratifs
- Personnalisation : coloris, dimensions et finitions sur demande
Chaque projet est accompagné par des chargés d'affaires et experts techniques, du choix des matériaux jusqu’à la mise en œuvre sur chantier, afin d'assurer la réussite technique et esthétique des réalisations.
Un savoir-faire reconnu et durable
Les produits Rairies Montrieux répondent aux exigences des projets contemporains comme des restaurations historiques. Le bureau d’études de l’entreprise analyse chaque besoin pour proposer des solutions techniques sur mesure, compatibles avec les contraintes architecturales et les ambitions créatives des prescripteurs.
Produit à la une
Plaquette de parement en terre cuite naturelle
Naturalité des épidermes et richesses chromatiques. La terre cuite naturelle est propice aux combinaisons et aux jeux graphiques à destination des architectures modernes. Ces...
Gamme Caractère – Plaquettes en terre cuite
La gamme Caractère propose une nouvelle génération de plaquettes en terre cuite au rendu authentique et minéral. Réalisées sur une base de plaquette Écorce,...
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Découvrez notre gamme de plaquettes sciées moulées-main ainsi que les éco-plaquettes moulées-main en partenariat avec Vandersanden ! Les plaquettes de parement sciées...
Briques Moulées-Main
Découvrez notre gamme de briques moulées-main en partenariat avec Vandersanden ! La brique de parement moulée-main présente une surface rugueuse et nervurée, elle est...
Les Modénatures : briques et plaquettes en terre cuite pour modénature de façade
Les briques et plaquettes de cette collection offrent une liberté d'appareillage pour composer des murs expressifs en relief. Les plaquettes (Pour de Vrai) se déclinent en 4 formats à...
Brique et Plaquette de Forme
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Brique et Plaquette Brut de Four
Le bois, le feu, l’homme… pour un matériau unique : la « BRUT DE FOUR », la perfection à l’état brut. Avec la brique et plaquette BRUT DE FOUR,...
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Plaquette de parement en terre cuite Engobé
Issue de la recherche Rairies Montrieux, la collection plaquettes de parement gamme Engobé réconcilie le naturel et l’urbain, l’ancien et le moderne, l’inspiration et la...
Plaquette de parement en terre cuite émail Métal
Absorbant la lumière pour mieux la restituer, les reflets métalliques font miroiter de manière aléatoire en gardant la maîtrise de la tendance que l’on souhaite...