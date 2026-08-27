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Fabricant français de référence, Rairies Montrieux façonne depuis cinq générations des produits en terre cuite à partir d’argiles extraites dans ses propres carrières à ciel ouvert situées en Anjou. Ce savoir-faire rare, transmis dans le respect des traditions artisanales, permet de proposer des matériaux d’exception pour les façades, les sols, les murs et les aménagements extérieurs.

Implantée au cœur du Val de Loire, terre d’art et d’élégance française, la marque Rairies Montrieux est reconnue par les architectes, artisans et professionnels du bâtiment pour la qualité, la durabilité et la beauté de ses terres cuites.

Des produits en terre cuite pour tous les projets

L’offre Rairies Montrieux est structurée autour de plusieurs gammes adaptées aux besoins des professionnels du BTP, du patrimoine et de la décoration intérieure :

Façades : plaquettes de parement, briques moulées à la main ou mécaniques

: plaquettes de parement, briques moulées à la main ou mécaniques Patrimoine & monuments historiques : fabrication sur-mesure pour la restauration architecturale

: fabrication sur-mesure pour la restauration architecturale Sols intérieurs : terres cuites naturelles ou émaillées, pour pose en tapis, frise ou chevron

: terres cuites naturelles ou émaillées, pour pose en tapis, frise ou chevron Revêtements muraux : crédences, murs de cuisine et de salle de bains en terre cuite

: crédences, murs de cuisine et de salle de bains en terre cuite Aménagements extérieurs : dallages, bordures, accessoires décoratifs

: dallages, bordures, accessoires décoratifs Personnalisation : coloris, dimensions et finitions sur demande

Chaque projet est accompagné par des chargés d'affaires et experts techniques, du choix des matériaux jusqu’à la mise en œuvre sur chantier, afin d'assurer la réussite technique et esthétique des réalisations.

Un savoir-faire reconnu et durable

Les produits Rairies Montrieux répondent aux exigences des projets contemporains comme des restaurations historiques. Le bureau d’études de l’entreprise analyse chaque besoin pour proposer des solutions techniques sur mesure, compatibles avec les contraintes architecturales et les ambitions créatives des prescripteurs.