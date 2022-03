RAIRIES MONTRIEUX : Solutions créatives en terre cuite pour la façade et l’habitat

C'est dans le Val de Loire, sur la terre des arts et de l'élégance française, que la RAIRIES MONTRIEUX extrait et façonne celle qui sert à fabriquer ses produits. Un savoir-faire attesté depuis des générations, et plébiscité depuis sur l'ensemble du territoire par les architectes, les artisans et les bâtisseurs.

Les terres cuites RAIRIES MONTRIEUX portent les caractères d'une terre de grande origine : c'est à partir de l'argile crue, extraite sur place dans les carrières à ciel ouvert de l'Anjou, que sont façonnés les fameux carreaux, céramiques et briques qui séduisent aujourd’hui le monde entier.

Depuis sa création, l'entreprise ne cesse d'évoluer et innover pour obtenir la satisfaction de sa clientèle exigeante.

Pour faire vivre notre activité qui réalise près de 300 chantiers par an de nombreux corps de métiers sont indispensables (ingénieur céramiste, enfourneur, chef d'atelier, régleur machine, agent de maintenance, technico-commercial, administrateur des ventes, logisticien, comptable, etc…)

Chaque service de notre entreprise (production, bureau d’études, qualité, maintenance, commercial, ressources humaines, comptabilité, adv, logistique, etc...) sont nécessaires à la réussite de réalisations mesurant parfois plusieurs milliers de m².

Le savoir-faire de RAIRIES MONTRIEUX :