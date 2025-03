À Arpajon-Ollainville, dans la ZAC Les Belles Vues, SAM architecture a livré le nouveau groupe scolaire Claudine Hermann. Le projet est constitué de dix classes (maternelle et élémentaire), d’un accueil périscolaire et d’un restaurant avec réfectoire.

Dans un contexte paysager, quelques volumes ressemblant à des petits pavillons font irruption. Il s’agit du groupe scolaire Claudine Hermann fraîchement terminé qui adopte le contexte.

SAM architecture, mandaté pour mener à bien le projet, a engendré une architecture qui différencie avec une grande habileté les lieux consacrés à l’apprentissage des espaces partagés dédiés aux habitants du quartier.

Le concept est tel que nature et architecture se complètent dans une parfaite communion. On accède au groupe scolaire à partir de deux entrées situées aux angles nord et sud du futur gymnase. L’ensemble est composé de trois bâtiments. Tandis que l’édifice qui donne vers le nord, prend des allures de longère et abrite les espaces d'accueil ainsi que le pôle d'activité périscolaire, le volume qui se trouve au nord-ouest accueille le restaurant scolaire. Quant au troisième édifice, il est composé de l’école maternelle ainsi que l’école élémentaire.

© Salem Mostefaoui

L’architecture du groupe scolaire a été étudiée avec minutie pour répondre aux diverses problématiques programmatiques.

Ainsi, selon cette disposition, l'ensemble des salles partagées comme par exemple la salle de vie polyvalente, la salle de motricité, le restaurant, sont regroupées autour de l’agora et forment le cœur du village.

L'école maternelle se situe non loin de la place centrale. La disposition est telle que les plus petits y accèdent plus facilement tandis que les grands se situent à l'extrémité sud du site. Les entrées des différents pôles sont repérables et se trouvent sous des toitures débordantes. De la déclivité du terrain naissent des terrasses végétalisées qui viennent agrémenter chacune des classes en les dotant des espaces extérieurs propices à la découverte.

Quant aux différentes entités volumétriques, elles se placent sur des niveaux différents créant plusieurs plateaux qui non seulement apportent un certain dynamisme à la circulation au sein du groupe scolaire mais s’avèrent être des lieux de rencontres et de détente. Tout a été parachevé pour apporter confort et bien-être aux usagers.

© Salem Mostefaoui

Les façades ont été réalisées en béton teinté dans la masse qui ont été ensuite sablées après coulage. Alors que les façades donnent un air chaleureux, les lieux partagés se couvrent de toitures en aluminium.

Les architectes ont alloué une grande importance aux matériaux apparents comme le béton pour les murs, l’aluminium pour les toitures, le bois pour les menuiseries, choisis pour leurs caractéristiques pérennes, locaux, ancestraux et atemporels. Les architectes n’ont pas oublié de choyer les espaces extérieurs.

En effet, que ce soient les parvis, les jardins ou les cours, tous ont été travaillés avec soin car selon les créateurs, il s’agissait d'offrir au quartier une véritable place du village à la fois dynamique et vivante par ses qualités urbaines et architecturales.

© Salem Mostefaoui

Depuis sa fondation et dans toutes ses réalisations, SAM architecture accorde une grande importance à la pédagogie. Le groupe scolaire Claudine Hermann n’est pas une exception mais un projet de plus qui véhicule les convictions de l’agence. Privilégier les espaces ouverts, flexibles et stimulants est l’un des axes selon lesquels les architectes élaborent des projets contemporains qui privilégient le confort, les rencontres et la relaxation.

Ce nouvel équipement situé dans la ZAC Les Belles Vues propose des espaces multiples et polyvalents qui prolongent l’activité pédagogique au-delà des salles de classe. Outre l’apprentissage et l’éducation, l’inventivité et la créativité sont au rendez-vous !

Sipane Hoh

Photo de Une : Salem Mostefaoui