À Issy-les-Moulineaux, les écoles des Épinettes font peau neuve. Plus qu’une reconstruction, c’est une véritable révolution verte qui s’annonce, portée par la ville et le groupement Spie batignolles.

L’établissement, pensé comme « une école en plein air, dans une forêt en altitude », accueillera ses premiers élèves à l’automne 2026.

Perchée sur une colline, les écoles des Épinettes ont pour vocation à s'intégrer pleinement à son environnement. Toitures végétalisées, murs en gabions constitués de pierres locales ou réemployées, jardins privatifs attenants à chaque classe… tout a été conçu pour faire dialoguer nature et apprentissage.

Un écosystème complet, imaginé par l’agence MU Architecture et le paysagiste AC&T.

Le groupe scolaire accueillera une école maternelle de 7 classes et une école élémentaire de 11 classes. Réfectoires distincts, bibliothèques, salles périscolaires, dortoirs, infirmerie et même un espace socio-culturel mutualisé complèteront les équipements. À l’extérieur, des terrasses en cascade épouseront la pente du terrain et des chemins de balade traverseront le bois environnant.

Une trentaine d’arbres existants seront réutilisés dans les aménagements ludiques des cours, tandis que 142 nouveaux arbres seront plantés pour créer un véritable îlot de fraîcheur.

Une vitrine de la construction durable

Le chantier, lancé fin 2024, se veut exemplaire. Ossature bois, isolation en paille, béton bas carbone, murs et toitures végétalisés… L’ensemble du bâtiment a été pensé pour réduire son empreinte carbone et garantir un confort thermique naturel. Pour le chauffage, c’est une chaudière bois locale qui alimentera les différents bâtiments.

Les travaux sont orchestrés par le groupement Spie batignolles (outarex, fondations, paysage, LE FOLL et Asten), avec une attention particulière portée aux nuisances : horaires de chantier restreints, livraisons évitées aux heures de pointe, et communication dédiée avec les riverains.

Un espace socio-culturel pour animer le quartier

Véritable « phare » du site, l’espace socio-culturel se dressera sur quatre niveaux. Dès 2025, le CLAVIM (centre local d’animation) entamera des consultations pour définir, avec les habitants et les associations, un programme d’activités à la hauteur des ambitions du quartier. En attendant son ouverture, des animations temporaires seront testées dès 2026 pour faire vivre les lieux.

Ce projet, estimé à 26 millions d’euros, incarne une nouvelle façon de penser la ville, l’éducation et la transition écologique.

Par Marie Gérald

Photo de Une : MU Architecture et perspectivistes Doisdois