Une estacade d’un demi-kilomètre inaugurée sur les quais de Saône

La Communauté de Communes Dombes Saône Vallée (CCDSV) a inauguré le 7 mai dernier l’estacade de Trévoux, située sur les quais de Saône. Cette construction sur l’eau de 540 mètres s’inscrit dans « La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo », un itinéraire cyclotouristique européen de 700 km de long, qui part du Luxembourg pour rejoindre Lyon. Son objectif ? Optimiser la pratique des modes de circulation doux pour les piétons et les cyclistes.

Depuis quelques semaines, les riverains, les touristes mais également les curieux ont eu le plaisir d’emprunter ce nouveau passage destiné aux vélos et aux piétons. Inaugurée le 7 mai dernier, l’estacade de Trévoux a pris place sur les quais de Saône, après dix mois de chantier, 500 tonnes d’acier utilisées et pas moins de 175 pieux descendant en moyenne à dix mètres de profondeur.

Un projet de grande envergure, dont l’objectif était de supprimer la discontinuité cyclable à Trévoux, le tout sur un endroit stratégique. En effet, l’estacade de 540 mètres se trouve à proximité d’une route départementale très fréquentée, avec plus de 13 600 véhicules par jour. La route se superposait par ailleurs à l’ancien chemin de halage et était devenue particulièrement dangereuse pour les piétons et les vélos.

L’estacade s’inscrit donc dans le cadre d’un vaste programme de travaux, lancé par la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée (CCDSV) en juin 2021, qui vise à aménager les 18km du chemin de halage. Cette construction sur l’eau en est la première étape, puisque les travaux de ce projet sont prévus jusqu’en 2025.

Un choix de matériaux mûrement réfléchi

Le choix des matériaux s’est tourné vers des ressources locales et responsables, dans le but qu’ils se fondent le plus justement possible dans le paysage, tout en ayant une empreinte carbone mesurée.

Ainsi, la piste cyclable a été réalisée sur l’ensemble du projet en bêton sablé et la partie piétonne en caillebotis. Ce dernier est par ailleurs à ouverture fine pour être conforme avec la norme accessibilité, afin de permettre la circulation sans difficultés. Le garde-corps de l’estacade est traité en filet avec maille de type X-Tend, et assure résistance et perméabilité à la fois. Quant aux bandes cyclables, elles sont composées de cailloux roulés, issus de la Saône, et qui ont été directement incorporés dans le béton.

L’ensemble de la structure est également balisé par des plots solaires, dont une ligne est disposée sur la piste cyclable et une autre le long de la voie piétonne pour garantir la sécurité de tous et délimiter chaque voie de circulation. Enfin, des bancs en bois de chêne non traités sont disposés tout au long de l’estacade. Ce matériau est notamment reconnu pour être un bois de très haute qualité, solide et résistant aux tâches, à l’eau, aux chocs divers et à l’humidité. Il est aussi très résistant face aux insectes et est moins susceptible de se déformer, lorsque les journées seront bien ensoleillées sur les bords de Saône.



