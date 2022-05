Ginko 2, centre commercial bordelais équipé par Reynaers Aluminium et Coveris

Depuis 10 ans, la ville de Bordeaux enregistre une croissance démographique soutenue, et son nouveau centre commercial Ginko 2 illustre parfaitement cette impulsion que les grandes métropoles ont à créer des zones de mixité dans lesquelles cohabitent logements, commerces et espaces de travail. Avec ses vitrines fournies par Coveris et fixées par les solutions de Reynaers Aluminium, ce projet témoigne d'un bel exemple de mixité architecturale.

Situé dans le nouvel éco-quartier de Bordeaux Lac, un territoire de 30 hectares au nord de la ville, le centre commercial Ginko 2 vient renforcer la tendance actuelle à créer des zones de mixité. Dessiné et conçu par le cabinet L35 Architecture, ce projet hors-norme de « centre commerçant » comme aiment l'appeler les habitants du quartier, a fait l’objet d’un traitement particulier par l’entreprise Coveris, spécialiste dans la fabrication de vitrages et verrières architecturales. Son savoir-faire s’est particulièrement concentré sur la réalisation des façades mur rideau vitrées, notamment sur les espaces commerciaux et de restauration. « L’objectif était d’avoir une façade lisse en intégrant différentes contraintes et notamment le calcul des verres bombés qui se situent sur un des îlots tout en ayant une économie de projet qui permettait d’y répondre favorablement », explique Damien Romani, directeur commercial et développement Coveris. Des vitrages allant de 5 m de haut jusqu’à 1,8 m de large Afin d’obtenir cette façade vitrée lisse de type VEC - ne laissant pas apparaître les structures aluminium à l'extérieur -, le choix du fabricant s’est orienté vers le système CW60 SC à vitrage clamé, qui offre l’avantage d’une structure porteuse à la vue d’aluminium réduite de 60 mm de largeur. « L’utilisation du système à vitrage à clamer permet de s’adapter parfaitement à l’esthétique recherchée d’une façade lisse », commente le fabricant. Le caractère hors norme du projet se traduit notamment par la mise en œuvre de vitrages de 5 m de haut allant jusqu’à 1,8 m de large, poids unitaire de 440 kg. Ces vitrages et murs rideaux ont nécessité une étude approfondie, procurant ainsi, côté extérieur, une véritable sensation de volume et de profondeur aux façades des bâtiments. Afin de conserver la cohérence architecturale de l’aspect lisse et continue de la façade CW60 SC, des pièces de fixation ont été conçues. La solution technique de cette façade mur rideau SC utilisée sur le projet Ginko 2 est issue de la collaboration entre Reynaers Aluminium et l’entreprise Coveris. Comme le souligne Damien Romani « le système technique existait dans la gamme des solutions proposées par le groupe Reynaers, mais demandait des adaptations afin de répondre aux réglementations et aux exigences du marché français ». Par ailleurs, une attention singulière a été portée sur les aspects environnementaux du projet ce qui a donné lieu à l’obtention d’une certification BREEAM pour les commerces. Marie Gérald Photo de Une : © Reynaers Aluminium

