8,2 millions d’euros de travaux pour renaturer le Rhône

Le Rhône, fleuve le plus artificialisé de France avec ses 19 barrages, va faire l’objet d’importants travaux pour être renaturé, ont annoncé la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et l'Agence régionale de l'eau. L’objectif : recréer des bras du fleuve et faire revenir la biodiversité.

8,2 millions d’euros de travaux - cofinancés par la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et l'Agence régionale de l'eau - vont être engagés sur une dizaine de kilomètres au sud de Lyon. L’opération vise à recréer des bras du fleuve, à arracher des plantes invasives et replanter 5 400 arbres et arbustes pour favoriser la biodiversité. Les « épis et casiers Girardon », constructions en roches imaginées à la fin du 19ème siècle par l'ingénieur Henri Girardon pour dompter le cours du fleuve, vont également être retirés. Recouverts par la végétation, ces ouvrages rocheux ont en effet rétréci le lit du fleuve. Ainsi, 80 000 m3 d’enrochements vont être enlevés et la profondeur de plusieurs chenaux va être accentuée. « La plus importante restauration écologique engagée pour un fleuve en France » À terme, cette restauration des berges va permettre de restituer au fleuve plus de 200 000 m3 de sédiments de sables et de limons grâce au courant et crues, ce qui devrait faire revenir une végétation diversifiée et de nombreuses espèces, comme le castor et le martin-pêcheur, mais aussi des poissons tels que le brochet ou l’ablette. Il s'agit de « la plus importante restauration écologique jamais engagée pour un fleuve en France » a souligné Mathieu Stortz, directeur général de la CNR, société d'intérêt général concessionnaire du Rhône. Depuis l’année 2000, la CNR a déjà restauré 77 bras secondaires ou méandres du fleuve et 120 kilomètres de rives. « Un fleuve, ce n'est pas seulement de l'eau qui coule, c'est un éco-système en permanente évolution. Il faut redonner sa dynamique au Rhône », ajoute Nicolas Chantepie, directeur-adjoint de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Ces travaux devraient durer trois ans. Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock