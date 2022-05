Le fabricant de chaux hydrauliques Saint-Astier a fourni en chaud pure Tradi 100®- NHL5 le chantier de restauration du fort du Pradeau (83). Des travaux pensés par le cabinet d’architecture Paul Geitner, basé à Fréjus (83) et menés par la société Néotravaux (84).

Tout commence dans la commune de Hyères (83), à la pointe de la presqu’île de Giens. Le cabinet d’architecte Paul Geitner et la société Néotravaux ont été missionés par le Parc National de Port-Cros, afin de collaborer dans la restauration du Fort du Pradeau. L’objectif ? Redonner ses lettres de noblesses au monument – construit au 17ème siècle sur ordre de Richelieu pour protéger le mouillage et la passe située entre l'île de Porquerolles et la presqu'île de Giens – et ainsi exploiter le site en musée.

Démarrés en décembre 2020 et terminés en février dernier, les travaux ont une portée patrimoniale. D’où les 2 millions d’euros (TTC) de financements publics réunis par le projet. Un budget qui a permis notamment de s’approvisionner en matériaux, dont en chaux fournies par le fabricant Saint-Astier.

De la Chaux Pure Tradi 100®- NHL5, pour respecter la structure d’origine

Le plus gros chantier de la restauration du Fort du Pradeau consistait à reprendre les chaines d’angles, ainsi que déconstruire puis reconstruire certaines parties de l’édifice. Celles-ci présentaient soient des fissures trop importantes, soit des pierres érodées - jusqu’à 20 cm de perte d’épaisseur-, qu’il fallait remplacer.

Mais ce n’est pas tout remplacer les éléments d’un bâtiment historique, encore faut-il respecter le mode constructif de l’époque, tout en assurant une continuité dans les travaux de restauration futurs.

C’est pour cette raison que la société Néotravaux a choisi la Chaux Pure Tradi 100®- NHL5, fabriquée par Saint-Astier, pour rénover le Fort du Pradeau. D’abord pour « sa qualité́ et sa haute performance en milieu marin », mais aussi parce qu’elle a été utile sur différentes phases de la restauration.

« Si l’ensemble du site a nécessité́ de lourds travaux de rénovation, la poudrière, le bâtiment particulièrement dégradé, a fait l’objet d’une attention particulière. Une partie de ses murs en moellons ont été restaurés ou remontes et son plafond vouté composé de briques, a également été rénové́ de la même façon », développe le fabricant de chaux hydrauliques.

Ainsi, les 13 m3 de moellons de pierres et les 500 unités de briques maçonnées ont été scellées par Néotravaux à l’aide d’un mélange de Chaux Pure Tradi 100®- NHL5 et du sable, matière choisie tant pour sa granulométrie et sa teinte proche de celle du mortier existant.

Travaux au sein du Fort du Pradeau - Crédit photo : Saint-Astier

Après consolidation des murs, la Chaux Pure Tradi 100®- NHL5 a été appliquée comme enduit de finition, toujours mélangé avec du sable.

Saint-Astier apporte ainsi sa pierre au grand édifice mené par les projets de restauration de bâtiments patrimoniaux. Ces derniers sont fréquents ces derniers temps, entre remparts de Carcassonne et le tribunal de Baugé-en-Anjou. Une dynamique sans aucun doute portée par la reconstruction de Notre-Dame de Paris.



Virginie Kroun

