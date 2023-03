Les affaires sont nombreuses à occuper le tribunal de Bobigny, dont le décès de deux ouvriers sur un chantier à Épinay. Mais les locaux du l’institution sont-ils de taille à porter tous ces dossiers ? C’est l’objet d’un concours de maîtrise d’oeuvre lancé en juin 2021 par l’agence publique pour l’immobilier de la Justice (l’APIJ).

Concours prévoyant une extension au tribunal et qui a été remporté par l’agence d’architecture PCA – STREAM, suite aux délibérations du jury, fin janvier 2023.

Doubler la surface de l’existant



Il ne s’agit pas du premier projet francilien pour l’équipe de l’architecte Philippe Chimabaretta, qui a signé le Stream Building, le gratte-ciel « The Link » à La Défense - futur siège de TotalEnergies -, ou bien la réhabilitation de l’ancien Virgin Megastore des Champs-Elysées.

Des chantiers d’envergure, à l’image de l’extension du tribunal de Bobigny. Le projet consiste à doubler l’espace de l’existant et regrouper sur un site unique les différents services des la juridiction, aujourd’hui disséminés sur plusieurs bâtiments, par manque de place.

Vue des bureaux de la future extension du tribunal de Bobigny - Crédit photo : © PCA-STREAM

Une nouvelle construction de 20 000 m2, de plain-pied avec la ville, jouxtera le palais de justice inauguré en 1987, monté sur dalles. De quoi tripler la capacité d’accueil et recevoir ainsi le pôle pénal et le tribunal pour enfants ainsi qu’un nouveau dépôt pour les personnes détenues en attente de jugement.

Vue de la grande salle d'audience dans la future extension du tribunal de Bobigny - Crédit photo : © PCA-STREAM

La nouvelle structure abritera 595 postes de travail, six salles d’audience publique ainsi que 44 salles d’audience de cabinet­­, tout en constituant la nouvelle entrée du tribunal de Bobigny.

Vue depuis la rue Pablo-Picasso du tribunal de Bobigny - Crédit photo : PCA-STREAM

Vitres et végétation à foison

« Le projet affiche une symbolique architecturale forte, qui incarne l’autorité de l’institution judiciaire par une réinterprétation des codes classiques dans un langage contemporain », résume l’APIJ.

L’architecture de l’extension du tribunal de Bobigny est ainsi tout « de verre et en vert », décrit l’AFP.

Vue depuis le jardin du tribunal de Bobigny - Crédit photo : PCA-STREAM

« Le parvis largement végétalisé, aux dimensions généreuses, matérialise l’ancrage de l’institution sur le territoire et participe à la rendre lisible et accessible. La salle des pas perdus en double hauteur, dessert les nouvelles salles d’audience publiques et mène vers une passerelle connectée au bâtiment existant. Elle est largement éclairée par sa verrière zénithale et sa façade vitrée, lui conférant une atmosphère accueillante et paisible. Les espaces de travail donnant sur des terrasses végétalisées témoignent, quant à eux, du soin porté à l’amélioration des conditions de travail du personnel judiciaire », détaille l’APIJ.

Le concours d’architecture gagnée par l’agence PCA – STREAM sera suivi d’un appel d’offres pour la réalisation des travaux, débutant en 2025 pour une livraison en 2026. Un phasage fin des travaux sera mené sur le site afin de permettre la continuité de l’activité judiciaire pendant le chantier.



Virginie Kroun



Photo de Une : ©PCA - STREAM