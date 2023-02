C’est aux Galeries Lafayette, au sous-sol du bâtiment de la coupole, qu’un nouvel espace a ouvert ses portes en juillet dernier. Consacrée au bien-être, la Wellness Galerie propose une diversité de biens et de services (sport, soin, beauté). Le tout sur une surface de 3 000 m2, loin de l’effervescence qui fait la réputation du grand magasin parisien.

Et l’aménagement intérieur joue beaucoup dans l’ambiance. « On vient accueillir des marques qui font du soin, du bien-être. On est sur un espace où on a un peu envie d’être dans le côté cocooning, avec des couleurs douces, pas agressives en tout cas », nous expose Valérie Lacoste, chef de projet identité visuelle et merchandising des Galeries Lafayette.

C’est pour cette raison que l’établissement a misé sur des tons naturels, allant du beige au rouge brique. Des teintes disponibles dans les plaquettes de terre cuite Rairies Montrieux, qui décorent une partie des murs de la Wellness Galerie.

Une palette qui suit l’agencement et l’identité de l’espace

La briqueterie française participe ainsi à un vaste projet d’aménagement d’intérieur. Si l’industriel est sensible à ce type d’aménagement, il l’a délaissé il y a une dizaine d’années au profit de l’aménagement extérieur, constituant le plus gros de son activité. Le chantier de la Wellness Galerie est cependant d’envergure, « parce que l’endroit est prestigieux, il est référentiel », nous expose Rémy Montrieux, PDG de Rairies Montrieux.

À savoir que l’agencement de l’espace se rapporte au centre des boutiques, qui exposent de grandes marques, et dont le revêtement des sols est en résine. Une grande surface en parquet entoure et pointe vers ce centre. « On voulait des carreaux qui puissent venir englober l’ensemble », nous explique Claire Jeancourt-Galignani, architecte d’intérieur pour les Galeries Lafayette, à l’origine du projet de la Wellness Galerie. L’intéressée poursuit : « On a fait une palette avec les échantillons qu’on avais reçus, pour trouver celle qui marche le mieux. On a fait des pans de murs entiers, avec joints, sans joints, pour trouver ce qui fonctionnait le mieux ».

La palette de produits Rairies Montrieux choisie suit l’identité et l’agencement de l’espace. Des plaquettes émaillées bi-cuisson beige font ressortir la partie centrale des boutiques. Les marques présentes y disposent d’une alcôve, où elles peuvent personnaliser l’exposition de leurs produits.

Centre de boutiques revêtue des plaquettes émaillées beige de Rairies Montrieux - Crédit photo : Rairies Montrieux/Galeries Lafayette

En parallèle, la plaquette terre cuite naturelle Lumière orne une allée, jalonnée de boutiques trois-murs.

L'allée de boutiques trois-murs de la Wellness Galerie orné des plaquettes terre cuite Lumière - Crédit photo : V.K

De la même teinte que la précédente mais présentant un fini mat, cette référence sert de transition entre l’émail beige et la plaquette en terre cuite rouge Montlouis, qui annonce l’entrée vers les salles de sport, sur une note plus vive.

Entrée de la salle de sport de la Wellness Galerie - Crédit photo : Rairies Montrieux/Galeries Lafayette

Un chantier expérience pour les Galeries Lafayette, comme pour les carreleurs

Au-delà de leur diversité de teintes et de textures, les plaquettes en terre cuite de Rairies Montrieux présentaient plusieurs avantages dans l’aménagement intérieur de la Wellness Galerie.

D’abord : pas besoin d’une jointure intensive. Une pose sur le colle à carrelage a suffi. « Étant donné que ce n’est pas une salle de bain, et qu’on est pas dans une pièce humide, on peut se permettre de ne pas étanchéiser les murs complètement. Donc on a essayé de la poser sans joints », justifie Claire Jeancourt-Galignani.

Test de plaquettes en terre cuite Rairies Montrieux durant le chantier de la Wellness Galerie - Crédit photo : V.K

Pourtant, pour les carreleurs de l’entreprise Cleansol, qui ont appliqué les solutions terre cuite de Rairies Montrieux, la pose n’était pas de tout repos. « Par exemple, les briques d’angles, nos artisans l’avaient jamais fait. Il fallait qu’ils apprennent à les poser d’une manière un peu différente. Donc il y avait un peu de test à faire, c’était moins évident », nous explique l’architecte des Galeries Lafayette.

Lancé en 2021, le projet a été « extrêmement rapide » à réaliser, commente Valérie Lacoste, en poursuivant : « Normalement un projet normal comme cela c’est deux ans de travail : la réflexion, tout ce qui est dessin… Mais là on a fait un projet sur un an, avec six mois de travaux, alors que normalement c’est un an de travaux ».

Choisir des fournisseurs d’origine française comme Rairies Montrieux, dont l’usine se situe à proximité d’Angers, a beaucoup joué dans la dynamique. « Déjà le fait de choisir des matériaux français, ça nous donne beaucoup plus de réactivité [dans des tensions d’approvisionnement en période post-covid, NDLR]. Cela nous a donné beaucoup de souplesse aussi. Parce que je vous avoue qu’on a eu des petits couacs, qu’il a fallu refaire des poses, donc on a pu recommander assez rapidement, on nous a refournis des briques assez rapidement », développe la chef de projet identité visuelle et merchandising des Galeries Lafayette.

Rairies Montrieux a également proposé une aide à la pose, pratique dans un chantier expérience pour les Galeries Lafayette, comme pour les carreleurs de Cleansol.

Virginie Kroun

Photo de Une : Rairies Montrieux/Galeries Lafayette