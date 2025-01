« Vivre avec » : la France dévoile son projet pour la Biennale de Venise 2025

L’agence Jakob+MacFarlane représentera la France lors de la Biennale d’architecture de Venise 2025 avec une proposition novatrice qui mêle réemploi, inclusion et dialogue entre l’architecture et son environnement.

L'Institut Français a annoncé que la France sera représentée à la 19ème Biennale d'architecture de Venise qui se tiendra du 24 mai au 23 novembre 2025 par la proposition intitulée « Vivre avec / Living with ».

Cette initiative est portée par l'agence Jakob+Macfarlane, composée des architectes Dominique Jakob et Brendan Macfarlane, en association avec Martin Duplantier Architectes et Éric Daniel-Lacombe EDL Architectes.

Un questionnement sur l'architecture face aux crises mondiales

Le projet « Vivre avec / Living with » interroge la capacité de l'architecture à s'adapter aux défis climatiques et aux conflits mondiaux.

« Dans ce monde de polycrises et de changements turbulents, de conflits qui se multiplient, et du climat qui devient imprévisible, le monde où des millions d'habitants sont déplacés et d'autres ont leurs maisons dans des zones de plus en plus exposées aux risques, l'instabilité permanente est un état où nous devons apprendre à vivre avec. Comment continuer à habiter sur cette planète en inventant, avec ces défis, de nouveaux modes de vie ? », questionne l'équipe du projet.

Une présentation officielle à Paris en février

Particularité de cette édition : le Pavillon français, situé dans les Giardini de Venise, sera fermé en raison d'importants travaux. Cependant, l’exposition prendra place dans le chantier lui-même, imaginé comme une « structure légère », servant à la fois d’un abri et d’un laboratoire ouvert, en écho à la thématique de l’adaptation et de la résilience.

Les détails du projet seront dévoilés à Paris le 12 février 2025 à la Cité de la Mode et du Design, un site emblématique conçu par l'agence Jakob+Macfarlane.

Cette agence, fondée en 1998, est reconnue pour son engagement envers une architecture innovante. Parmi ses réalisations marquantes, on retrouve l’Université française d’Égypte ainsi que de nombreux projets urbains en France et à l’international.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : © Jakob+MacFarlane/Eric Daniel Lacombe/Martin Duplantier