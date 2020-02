Dirigée par Annie Pinault et totalement dédiée aux professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, la mutuelle MBTP est gouvernée par des professionnels actifs ou retraités de la profession. Née d’une fusion MBTP SE et MBTP Nord, MBTP communique sous une seule et même égide et a rejoint le groupe APICIL en 2017. La mutuelle a pour mission l’accompagnement et le conseil de ses adhérents, dans leur choix en matière de complémentaire santé, prévoyance et prévention des risques.

Batiweb : Vous avez réalisé un partenariat avec APICIL en 2017, quelles sont les retombées ? Annie Pinault : De très bonnes retombées. L’un des objectifs de notre partenariat avec le groupe APICIL est de bénéficier d’un système d’informations performant et mutualisé, comme outil de gestion de l’ensemble de nos prestations. Le second objectif est le fait de pouvoir s’appuyer sur leur réseau commercial, en particulier leur réseau de courtage de la marque VERALTI qui nous permet de proposer nos offres dans la France entière. Avez-vous d’autres partenariats en vue ? A.P. : Oui, pourquoi pas. Notre objectif premier est de pouvoir offrir une palette de services complets à nos adhérents. Aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers. Nous sommes actuellement en cours pour certains de nos projets. Par ailleurs, s’inscrivant dans le cadre du développement de la mutuelle, nous sommes toujours à la recherche de partenariats, affiliations avec d’autres acteurs du secteur. L’année 2019 a-t-elle été lucrative ? A.P. : L’année 2019 a été une très fructueuse pour la mutuelle. Notamment avec le lancement d’une nouvelle offre complète, en santé et prévoyance en tout point conforme aux accords du BTP. Cette nouvelle offre vient ainsi confirmer notre crédibilité dans notre accompagnement et conseil auprès de nos adhérents. Quels sont les objectifs à long terme de la MBTP ? A.P. : Il y en a plein. Celui qui a déjà été fixé lors des 50 ans de la mutuelle en juin dernier, est la volonté de doubler notre activité d’ici à 2024. Ayant fait un total de 45 millions d’euros de cotisations, nous aimerions doubler ce chiffre d’ici 2024. Propos recueillis par Dina Tiouti Photo de une : ©MBTP

