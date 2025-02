Au lendemain de l’adoption du budget 2025, le ministère du Logement et le mouvement HLM ont conclu un pacte d’engagements pour relancer le logement social. Parmi les objectifs : construire 100 000 logements sociaux en 2025.

Alors que la crise de la construction de logements se maintient, en particulier dans le logement social, le ministère du Logement et le mouvement HLM ont annoncé le 7 février un objectif.

La signature d'un pacte d'engagements réciproques prévoit la construction de 100 000 logements sociaux pour 2025. Soit +15% de production, par rapport aux 85 300 agréments de logements sociaux délivrés en 2024.

Un attirail financier pour la construction…

« Face à la crise du logement (...) le gouvernement a engagé par la loi de finances pour 2025 un réinvestissement et une remobilisation des leviers de la production », soulignent les deux parties dans un communiqué commun. Une « attention particulière sera portée aux logements de petite surface », est-il indiqué dans la déclaration. Plus précisément sur les T1 et T2, « qui répondent aux besoins importants des étudiants, des jeunes actifs, mais aussi des ménages hébergés en urgence dans les structures de l’Etat et que le Gouvernement soutient au travers du plan Logement d’Abord », lit-on dans un communiqué ministériel.

Rappelons la réduction de 200 millions d'euros sur la réduction de loyer de solidarité (RLS), ponction prélevée chaque année sur les bailleurs. Le taux du Livret A au 1er février sera baissé de 3 % à 2,4 %, pour un allègement des charges de 850 millions d'euros chez les bailleurs.

Le rétablissement du prêt à taux zéro (PTZ) sera un autre levier activé, étendu sur tout le territoire et tous les logements neufs pour faciliter l’accession à la propriété. Il restera « applicable pour les logements dans l’ancien en zone détendue sous condition de travaux de rénovation thermique) ».50 millions d'euros seront débloqués pour la rénovation urbaine.

Des mesures déjà détaillées par la ministre du Logement, lors de la présentation du rapport du mal-logement de la Fondation pour le logement des défavorisés. Sans compter un soutien aux « maires bâtisseurs » de 100 millions d'euros.

« Ces dispositions financières seront complétées par des mesures de mobilisation du foncier et de simplifications législatives et réglementaires », lit-on dans le communiqué.

« Valérie Létard a réussi à faire baisser la RLS. Elle a entendu ce que nous disons depuis des années au sujet de cette taxe inique sur les recettes : une usine à gaz qui fait baisser nos investissements », se réjouit Marcel Rogemont, président de la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, dans le communiqué du mouvement HLM.

En parallèle, le pacte veut que l’accession sociale à la propriété des locataires HLM soit facilitée.

Et Yannick Borde, président de PROCIVIS UES-AP de rappeler que « l'année 2024 a montré que la demande en accession sociale restait très forte malgré les perturbations du marché. Elle soutient l'économie du secteur mais surtout elle répond à l'aspiration des Français d'être propriétaires de leur logement. Pour ces raisons, nous saluons le retour du PTZ à tout le territoire et à tous les types de logements ».

… comme la rénovation de logement sociaux



« Il faut se mobiliser (...) pour donner un coup de boost au monde du logement social (...) Le secteur va pouvoir dégager un milliard d'euros supplémentaire pour construire du logement social et rénover le parc », a détaillé pour sa part Mme Létard, dans un entretien à Ouest France.

La feuille de route a été co-signée par la ministre du Logement Valérie Létard et l'ensemble des fédérations HLM, en déplacement à Ormesson (94). Elle se développe en quatre objectifs, dont la rénovation. 120 000 à 130 000 logements sociaux verront donc leur « mode d'énergie rénové ou changé ». En outre, 16 500 logements sociaux devront être reconstitués, via le Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU).

Pourtant, « l’État s’était engagé à soutenir la rénovation du patrimoine Hlm à hauteur de 400 [millions d'euros] en 2025. La disparition de cette aide n’est pas une bonne nouvelle », craint Jean-Luc Vidon, président de la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat social.



« Un premier pas pour tout un secteur »

Il n’empêche que « la loi de finances 2025 marque enfin une inflexion du traitement budgétaire du logement social », salue l’Union sociale pour l’habitat (USH) dans un communiqué.

Sa présidente Emmanuelle Cosse ajoute qu’« avec cette feuille de route, le Mouvement Hlm est unanime pour réaffirmer son engagement à vouloir produire et rénover à la hauteur des enjeux ».

« Nous avons pour cela besoin de soutien et de stabilité de la part de l’État. Cette feuille de route est un premier pas dans un moment difficile pour tout un secteur ; c’est aussi la confirmation que les Hlm sont toujours disponibles pour relancer notre pays », poursuit-elle.

Marie-Noëlle Lienemann, présidente de Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm) acquiesce, en affirmant que : « la crise persistante du logement nécessite que tous les acteurs se mobilisent. Les coopératives d’Hlm prendront toute leur part dans le réinvestissement en faveur du logement abordable ».



Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock