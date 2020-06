Construire plus : elles proposent notamment de convoquer dès cet été un « Ségur de la simplification du droit de l'urbanisme », « pour se donner un cadre juridique, consensuel et sécurisé, plus agile pour relancer la construction ». Parmi les autres propositions : abaisser la TVA à 5,5 % sur les travaux pour les logements sociaux et pour les opérations de transformation de bureaux en logement, ou encore conforter la mission d'Action Logement concernant le logement des salariés.